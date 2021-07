Hende Csaba az ATV Egyenes Beszéd című műsorában arról beszélt: az a hazugságáradat, amivel Ungár Péter nap, mint nap nyakon önti őt, tulajdonképpen egy „kész átverés shownak a része”.

„Ezzel a rendkívül vehemens Fidesz- és Hende-ellenességgel szeretné elleplezni azt, hogy ő egy trójai faló. Ugyanis, ha Ungár Péter bekerül a parlamentbe, akár listán, akár egyéniben, a megfelelő pillanatban át fog állni a Fideszhez” – jelentette ki a fideszes országgyűlési képviselő. Hozzátette: ez szilárd meggyőződése. „Én büszke vagyok rá, hogy ő voltaképpen a mi kutyánk kölyke” – fogalmazott.

Hende azt szeretné, ha Ungár Péter és nem Czeglédy Csaba nyerné meg az előválasztást, „mert akkor már rossz döntést nem tudnának hozni a szombathelyiek”. (És úgy gondolta, ez kicsit sem átlátszó, hiszen úgy kell a Fidesznek egy bűnöző gyurcsányista Czeglédy helyben, mint egy szemkilövetőné vagy egy bunkó Jakab országos szinten - a szerk.)

Ungár Péter Facebook-oldalán reagált az elhangzottakra, mint írta: optimizmusra ad okot, hogy szűk egy évvel a választások előtt a kormánypárt oda jutott, hogy leginkább saját magukkal próbálják meg ijesztgetni a szavazókat.

Hende Csabának azt üzente:

látva a teljesítményét, ha fiatal koromban a karriervágy miatt a Fideszbe, és nem az LMP-be lépek be, most könnyen lehetnék a térség kormánypárti országgyűlési képviselője”. „De mivel többek között akkor most saját magamat kéne buzizni ebben a kampányban, ellenzéki politikus lettem, és vele szemben én még soha nem is hagytam cserben a politikai közösségemet.