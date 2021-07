Jáír Lápid a 2008-ban elhunyt újságíró, pártvezér és magyargyűlölő Joszéf (Tommy) Lápid fia. Joszéf Lápid, aki különböző izraeli kormányokban több miniszteri posztot is betöltött, a rendszerváltás utáni években állandó, szívesen látott vendég volt Budapesten, de egyszer, amikor hazatért Izraelbe, a Má’árív című újságban azt írta:

A jelenlegi izraeli külügyminiszter, Jáír Lápid édesanyja, Sulámit Lápid írónő már Tel-Avivban született, de a szülei a szilágysági Szilágycseh településről vándoroltak ki Palesztinába. Az édesapja, a fentebb már említett Joszéf Lápid a délvidéki Újvidéken született (amit őt minden megnyilatkozásában következetesen Noviszádnak nevezett – H. J.). Joszéf Lápid édesapját az 1941-es visszacsatolás után a magyarok besorozták munkaszolgálatosnak, míg ő maga az édesanyjával együtt Budapestre menekült, s itt érték meg a háború végét.

Jáír Lápid külügyminiszter 2013 szeptemberében - akkoriban éppen pénzügyminiszter - miután Budapesten megszemlélte az Országház közelében levő Cipők a Duna-parton nevű holokauszt-emlékművet, benn, a Parlament épületében tartott beszédében az ülésteremben jelenlevő politikusok sunyítása közepette a magyarságot kárhoztatta, leckéztette a múltbeli és a jelenlegi antiszemitizmus miatt.

A mostani külügyminiszter legismertebb hazugságát 2018 februárjában ismerhette meg a nagyvilág, s azon belül a lengyelek, akiknek címezte: az anyai nagyanyját, Helen Gil’ádit is Auschwitzban gyilkolták meg a nácik – lengyel segédlettel, állította Lápid. Egy izraeli újságíró azonban kiderítette, hogy a „holoáldozat” nagymama már jóval a háború előtt kivándorolt a Szentföldre, s ott is halt meg, magas életkort megérve.

A fentebb említett kongresszusra az Izraeli Külügyminisztériumban került sor, s a házi karanténban levő Jáír Lápid külügyminiszter a megnyitó beszédet videón keresztül, az otthonából intézte a küldöttekhez:

Itt az ideje annak, hogy megmondjuk az igazságot arról, hogy ki az antiszemita. Antiszemiták nem csak a budapesti gettóban voltak. Antiszemiták voltak azok a rabszolga-kereskedők is, akik a hajókról az óceán vízébe hajították a láncokkal megkötözött rabszolgákat. De antiszemiták voltak a hutu törzs tagjai is Ruandában, akik legyilkolták a tuszi törzs tagjait. Antiszemiták azok a fanatikus muszlimok is, akik az elmúlt évtized folyamán több mint 20 millió más muszlimot megöltek. Antiszemiták az Iszlám Állam és a Boko Harám fegyveresei is. Antiszemiták azok az emberek is, akik halálra verik az LMBTQ közösséghez tartozó fiatalokat.