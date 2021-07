Anyaország :: 2021. július 20. 20:07 ::

Kápolnáknál tett ma "fogadalmat" több ferde hajlamú - "házasságot" és gyerekeket akarnak

Minden madár társat választ címmel került ma sorra a Budapest Pride keretein belül egy rendezvény. Magyarországon az azonos nemű személyek bejegyzett élettársi kapcsolata 2009 óta törvényileg létezik, a "melegházasság" azonban nem. A rendezvény célja, hogy e jog eléréséért folyó küzdelmet előrébb vigye egy lépéssel. Vékony Csongor és az általa vezetett Mi Hazánk Ifjai azonban nem maradt tétlen.

A Magyar népmesék hagyományos férfi-nő karaktereinek szivárványos köntösbe öltöztetésével hirdették meg az eseményt, amivel céljuk Vékony Csongor elmondása szerint, hogy a hagyományos családmodellel szemben egy szabadon választható ellenpéldát állítsanak fel a gyermekek gondolatvilágában.

Úgy, ahogy a család szavát kiforgatták és megalkották a szivárványcsalád fogalmát, úgy a házasság fogalmát is lerombolják. Vékony Csongor elmondta, hogy míg tavaly még azért szólalt fel, hogy az egyházi, templomi esküvőt is fogadja el az anyakönyvvezető, most egy sokkal súlyosabb dologra hívja fel a figyelmet. Magyarországon is be akarják vezetni a "melegházasságot" és azt követően az örökbefogadást. Ezért a céljukért szembemennek a magyar kultúrával és a keresztény vallással is.

Három kápolnánál tehettek zárt helyszínen fogadalmat egymásnak ma Budapesten homoszexuális és egyéb deviáns személyek, nemzeti színű szalaggal, akár egy esküvőn. Kérdés, hogy volt-e a kápolnán kereszt, ki vezette le a szertartást, volt-e egyházi vagy felekezeti vezető. A lényeg, hogy vallásgyalázás történt – szögezte le.

Természetesen minket nem engedtek be még csak szemlélődőnek sem. Az esemény egy kávézó egyik kis termében került megrendezésre. Aki nem az eseményre érkezett, azt a kávézóba előttünk engedték be kávézni, de minket oda sem. Folytattuk a vitát, de nem jutottunk semmire. Végül a helyszínen tartózkodó rendőrség segítségét kértem, hogy ellenőrizzék, nem folyik-e alkotmányellenes cselekedet, gyermekveszélyeztetés, törvénysértés az eseményen. Bejelentésemnek eleget téve a rendezvényre bementek, majd mikor kijöttek, közölték, hogy nem találtak semmi szabálysértést – fogalmazott az ifjúsági vezető.

Ezt követően távoztak, de érdekességképpen megemlítette, vasárnap, az Úr napján készítettek egy kettős keresztet, és ezt vitték a helyszínre.

Véleményünk kinyilvánítása előtt, akciónk előtt imával fordultunk a jó Istenhez, hogy adjon erőt nekünk, óvja meg hazánkat és mentse meg ezeknek a vallásgyalázóknak a lelkét. Kihangsúlyoztuk, hogy nem gyűlöletből cselekszünk, hanem szeretetből. Védjük vallásunkat, kultúránkat, a család és a házasság eredeti fogalmát – zárta gondolatait.

Lantos János – Kuruc.info