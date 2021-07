Anyaország, Koronavírus :: 2021. július 23. 17:28 ::

Mi Hazánk: az oltás csakis önkéntes lehet, diszkrimináció helyett bérrendezést!

– Az egészségügyi szakdolgozók bérrendezése elmaradt, az elmúlt másfél év megfeszített, emberfeletti munkájuk után járó méltányos szabadságolás szintén, helyette az egyéni szuverenitásukat durván megsértve, csak kötelező oltást kapnának. A Mi Hazánk Mozgalom leghatározottabb álláspontja a kezdetektől fogva, az oltás csak önkéntes lehet, ha valaki be akarja magát oltatni, megteheti, ha valaki nem, őt pedig nem érheti semmilyen negatív diszkrimináció, felszólítjuk a kormányt, hogy fejezze be a felesleges társadalmi árokásást, ne fordítsa tovább szembe egymással az embereket, csak hagyja őket dolgozni, így az egészségügyi szakdolgozókat is – fogalmazott Lantos János, a párt munkaügyi kabinetének elnöke.

– Míg az orvosok már megkapták béremelésüket, az egészségügyi dolgozók továbbra sem, sőt, az új szolgálati jogviszony rendkívül nehéz helyzetbe hozta őket, tömegesen készülhetnek a pálya elhagyására. Még a különböző pótlékokat is eltörölték, ezzel nemhogy nőtt volna, lényegében csökkent is a fizetésük, ami egész egyszerűen felháborító, ezért döntöttek úgy az egészségügyi szakdolgozók, hogy a Hősök terén fognak demonstrálni, a Mi Hazánk Mozgalom pedig szolidaritásáról biztosítja őket – jelentette ki.

– Így a mi követeléseink természetesen nem mások, mint az egészségügyi szakdolgozóké, békét szeretnénk az ágazatban, ne legyen bérfeszültség orvosok és szakdolgozók között, a járvány alatt végzett munkájukat pedig honorálják erkölcsileg és anyagilag, az oltást pedig ne tegyék kötelezővé számukra, mert ez csak újabb felmondásokat fog eredményezni – folytatta.

– Az egészségügyi szakdolgozóknak pedig azt üzenjük: egészséges nemzet, egészséges Magyarország nincs nélkületek, bűnös mulasztást követ el, aki kéréseiteket semmibe veszi, mi azon fogunk dolgozni, hogy méltó helyetek elfoglaljátok a dolgozó társadalomban – zárta gondolatait.