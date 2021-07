Anyaország, Sport :: 2021. július 28. 13:05 ::

"Embertelenül bántak velem" - mondja az oltásterror miatt visszalépett szlalomkenus

Bécsből jelentkezett be a Digi Sport Reggeli Start című műsorában Schmid Júlia, az olimpiáról az utolsó pillanatban visszalépett szlalomkenus. Ő volt az a versenyző, aki azután döntött a hazautazás mellett, hogy a magyar olimpiai csapatnak kötelezővé tették az oltást.



Fotó: Bődey János / Telex

A mostani interjúban is elmondta, hogy nem oltásellenességből döntött így, sőt, az oltást nagyon is hasznosnak tartja az állatorvos végzettségű sportoló. Tisztában volt viszont azzal, hogy a verseny előtti napokban beadott oltóanyag nem biztosít megfelelő védelmet, ráadásul félt a mellékhatásoktól, az esetleges allergiás reakciótól is, ami miatt távol az otthonától kórházi kezelésre szorulhatott volna.

"Gondoltam, kivétel lehetek, és elég, ha az olimpia után olthatom be magam. Soha nem gondoltam, hogy idáig fajulnak a dolgok", idézi szavait a Telex.

Az utolsó pillanatig bízott abban, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság eltekint az oltástól, hiszen szerinte semmilyen haszonnal nem járt volna. Nem gondolta, hogy ez lesz a vége, az egész életét a szlalomkenura tette fel, 15 év munka volt az olimpiai részvétel kiharcolásában, heti 40 óra munka mellett járt napi két edzésre.

Kimerültséget és fáradtságot érzek, pár napja még ott voltam Japánban az edzőpályán, minden szabályt betartottam, majd hirtelen már a hazautamat kellett megszerveznem, még a kenumat is Tokióban hagytam. Sokkolt, szomorú és dühös vagyok, hogy így bántak velem, ez szerintem embertelen.

A folytatást még nem tudja. Egyelőre az olimpiai közvetítéseket se tudja nézni, pedig imádja a sportot. A Klagenfurtban született, angolul nyilatkozó sportoló 2018 óta versenyez magyar színekben. Nem keresték az illetékesek, de reméli, pozitívabban állnak majd hozzá, hiszen a kapcsolat mindkét félnek előnyös volt, ő magyar színekben versenyezhetett, Magyarország pedig felkerült a szlalom kajak-kenu térképére.

"Ö sszezúzták az olimpiai álmomat"

Schmid Julia eddig nem azért nem oltatta be magát a koronavírus ellen, mert oltásellenes lenne, hanem mert a sok versenye miatt eddig nem volt rá lehetősége – nyilatkozta korábban a Blikknek.

"Amikor lett volna lehetőségem oltatni, migrénes fejfájással küzdöttem, hánytam, ágyhoz voltam kötve" – mondta az Ausztriából honosított, világbajnoki bronz-, Európa-bajnoki ezüstérmes szlalomkenus, aki úgy tervezte, hogy majd az olimpia után veszi fel az oltást.

Ugyanakkor a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) nem sokkal a tokiói olimpia kezdete előtt úgy döntött, hogy csak a "védett" magyar sportolók vehetnek részt az olimpián. "Mivel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem tette kötelezővé a vakcina beadását, és ekkor még a MOB-nál sem volt szó erről, július elején nyugodtan utaztam el Japánba edzőtáborozni" – mondta.

"Nem értettem ezt a döntést. Hét nappal a viadal előtt kaphattam volna meg az első adagot, amiről tudjuk jól, még nem biztosított volna semmilyen védettséget az olimpia idejére. Viszont a mellékhatások veszélyeztethették volna a szereplésemet, én pedig ezt nem akartam kockáztatni" – mondta Schmid.