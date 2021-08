Anyaország, Koronavírus :: 2021. augusztus 4. 13:01 ::

Dúró: a kormány és a munkaadók is zsarolják az embereket, hogy oltassák be magukat

Zsarolja az embereket a kormány és több munkaadó is, hogy oltassák be magukat, különben elveszítik a munkájukat. Egészen elképesztő: ide jutottunk egy korábban elvileg önkéntesnek mondott oltásból - írja közleményében Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese. Alább a folytatás.

A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely ellenzi a vakcinák kötelezővé tételét, és tiltakozunk az ellen, hogy bárkit bármilyen hátrány érjen azért, mert nincs védettségi igazolványa, inkább az oltások valódi következményeiről kellene beszélni. A Fidesz és a balliberálisok egymással versengve erőltetik a harmadik oltást is, a Mi Hazánk szerint azonban korrekt tájékoztatásra van szükség!

Ellenezzük a gyerekek oltását is: most már a 12-15 éves korosztályban "terveznek lépéseket".

A Mi Hazánkhoz több olyan bejelentés is érkezett ugyanakkor, amely az oltás beadása utáni napokban-hetekben történt halálesetekről vagy súlyos tünetekről szól; ám ezt nem vizsgáltatják sem a gyógyszergyártók, sem a velük összejátszó kormány. A teljes képhez és az igazsághoz azonban ez is hozzátartozik: ők is áldozatok, értük ki vállal felelősséget?