Orvoshiány miatt szerda estétől leállt az Uzsoki Kórház sürgősségi osztálya

Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő a kék-fehér közösségi oldalon számolt be arról, hogy szerda estétől leállt az Uzsoki Kórház sürgősségi osztálya.

Kunetz szerint egy belső körlevélben azzal indokolja a leállást az orvosigazgató, hogy

"az ESZJTV (2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról - a szerk.) bevezetését követően sürgősségi betegellátó osztályunkon a vállalkozó orvosok felmondásával jelentős orvoshiány alakult ki, így az SBO működését augusztus 4-én 18 órától intézményünk lemondani kényszerült."

Az egészségügyi szakértő közzétette az egész levelet, az NNK teljes határozatát, amelyben az áll, hogy dr. Tóth Ferenc orvosigazgató augusztus 4-én, 18:29 perckor elektronikus úton közölte, hogy "az Uzsoki Utcai Kórház SBO-n kialakult humánerőforrás-krízis miatt a sürgősségi ügyeletet előreláthatólag augusztus 30-án reggel 8 óráig nem tudja ellátni. Természetesen az SBO lemondása a traumatológiai ügyeletet nem érinti, az változatlan formában ellátja a feladatát. Kérjük helyettes szolgáltató szíves kijelölését."

Kunetz szerint "tökéletes példája az agresszív, át nem gondolt, úthenger-mentalitásnak ez a helyzet. Ugyanis az új jogállási törvény rendkívül nehézzé tette a vállalkozó orvosok működését, akik ezelőtt több intézményben is dolgozhattak párhuzamosan. Ennek vége, és bizony ezen az sem segített, hogy maga a törvény gyakorlatilag félig kész formában jelent meg. Sok módosítás még mindig nem készült el. Holnap, majd amikor a sebészeten lesz ugyanez a helyzet, vagy a kardiológián, akkor azt is bezárják? Végül a kórházat is?" - tette fel a kérdést.

(HVG nyomán)