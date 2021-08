Anyaország :: 2021. augusztus 9. 18:47 ::

Szegény szombathelyiek: egyelőre "csak egy buzi" és egy bűnöző között választhatnak, majd arról dönthetnek, a győztes rosszabb vagy Hende

A végletekig kiélezett előválasztási csata várható Szombathelyen és környékén, a legújabb felmérés szerint csak nüansznyival vezet Ungár Péter Czeglédy Csaba ellen Vas megye 1. választókerületében. A Medián Telexhez "eljutott" felmérése szerint az LMP-s képviselőnek van nagyobb esélye legyőzni jövőre Hende Csabát, Ungár népszerűségének még az se ártott, hogy a fideszes képviselő a mi kutyánk kölykének nevezte.

A Medián-kutatás főbb megállapításai:

Ungárra a kormányt leváltani szándékozók 45 százaléka, míg Czeglédyre a 44 százalékuk szavazna.

Ungár Péternek van esélye legyőzni Hende Csabát, a megkérdezettek 47 százaléka szavazna rá, míg fideszes ellenfelére a 45 százalékuk voksolna.

Czeglédy Csaba rosszabbul áll ebben az összevetésben. Ellene 48-42%-ra vezet a volt honvédelmi miniszter.

A választókerületben vezet a Fidesz, a megkérdezettek 42 százaléka szavazna a kormánypártra, míg az ellenzék közös listáját a felmérésben résztvevők 38 százaléka támogatja.

Karácsony Gergely (MSZP-P-LMP) és Dobrev Klára (DK) is szintén 26-26%-ot, Jakab Péter (Jobbik) 21%-ot kapna a miniszterelnök-jelölti előválasztáson.

Alighanem a szombathelyi választókerületben készült a legtöbb közvélemény-kutatás az elmúlt bő egy évben, legalább is innen került ki a legtöbb részlet. A Závecz első három mérésében (2020. május, 2020. szeptember, 2021. január) a teljes lakosság és a biztos szavazók körében is Czeglédy Csaba állt a legjobban, de akkor még az ex-jobbikos Bana Tibor is versenyben volt, és a momentumos Iker Áront is mérték mint potenciális induló.

Kettejük kiválása után májusra már csak ketten maradtak Ungárral, és az LMP-s jelölt mutatóinak szemmel láthatóan jót tett az egy az egy elleni küzdelem, fordítani tudott. A Závecz májusi felmérésében a teljes lakosság körében már három százalékkal megelőzte (30 – 27%) a DK szombathelyi képviselőjét, a biztos szavazók között pedig döntetlenre (45-45%) hozta a versenyt.

A Medián július végén (júl. 16 és 24. között) az LMP megbízásából készített a választókerületben egy nagymintás, reprezentatív felmérést 1700 fő megkérdezésével. A Telexhez is eljutó kutatás alapján se lehet még kihirdetni az előválasztás győztesét, ugyanis Ungárra a kormányt leváltani szándékozók 45 százaléka, míg Czeglédyre a 44 százalékuk szavazna.

Az egy százalék pedig bőven hibahatáron belül van, azaz továbbra is fej fej mellett áll a két jelölt. A párt nélküliek körében ugyanakkor az látszik, hogy Ungárnak lehet még nagyobb merítése az utolsó hetekben, körükben 41 százalékponton áll, ellenfelét ezzel szemben csak 23 százalékponton mérték. Igaz, nehéz lesz az előválasztásra mozgósítani azokat, akik még júliusban is bizonytalanok, nem valószínű, hogy körükből sokan részt vennének.

Vezet a Fidesz, 4%-on a Mi Hazánk

A felmérésből az is kiderült, hogy az országos eredményekhez hasonlóan a választókerület is megosztott. A megkérdezettek közel fele (48%) annak örülne, ha maradna a mostani kormány a jövő évi választások után, míg 46 százalék kormányváltást akar, és 6 százalék nem tudott erre a kérdésre válaszolni.

A választókerületben vezet a Fidesz, a megkérdezettek 42 százaléka szavazna a kormánypártra, míg az ellenzék közös listáját a felmérésben résztvevők 38 százaléka támogatja.

Népszerű a Magyar Kétfarkú Kutyapárt (5%), de a Mi Hazánk Mozgalom se áll rosszul (4%).