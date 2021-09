Anyaország :: 2021. szeptember 5. 13:47 ::

Ateista diákfesztivál Újpesten

Békés Gáspár, a még Karácsony Gergelynek is túlságosan ateista fiatal szervezésében került megrendezésre az adózók pénzéből az újpesti DiákFeszt. Szeptember 3-án nyilvános LMBTQ+ propagandának adott helyt az esemény, ezzel a törvényesség és törvényszegés határát súrolva. Alább olvasható a Mi Hazánk Ifjainak beszámolója.

A Mi Hazánk Mozgalom újpesti tagjai Nagy Attila budapesti elnök vezetésével ezt szóvá is tették, de tudomásuk szerint eljárás nem indult az ügy kivizsgálására. További érdekesség, hogy amikor az újpesti önkormányzat az LMBTQ+ propagandaként piacra kerülő rémmesekönyvről vitázott, a Momentum és így a baloldali tömb azon állásponton helyezkedett el, hogy a rémmesekönyv és az LMBTQ+ mozgalomról való ítélethozatal nem önkormányzati hatáskör, ők nem szeretnének ezzel foglalkozni. És most mégis az önkormányzat biztosított helyt egy ilyen szellemiségű eseménynek.

Szeptember 4-én egy 2001-ben alakult római katolikus férfiközösség, az Arma Dei (Isten hadserege) tagjai jelentek meg Szász Péter vezetésével. A Szűzanyának a Magyar Szent Koronával ékesített nosztrai nagyképét hozták magukkal és egy teljes rózsafüzért imádkoztak. Békés Gáspár főszervező nem avatkozott közbe, pusztán egy flegma megjegyzést tett, miszerint „Nem létezhet szélsőjobboldaliság, vallásosság nélkül.”

Ezt követően politikai pártok ifjúsági szervezeteinek vitájára került sor, ahol végül a DEL (DK ifjúsági szervezete) színeiben Csúcs Zsombor, a TizenX (Momentum ifjúsági szervezete) részéről Kovács Gerzson és a Mi Hazánk Ifjaitól Binder Csaba jelentek meg. A téma a magyar oktatás jelene és jövője volt. Szakmailag felkészült fiatalok érdemi vitát folytattak, pusztán a levezető személy, Békés Gáspár személyével, objektivitásával volt nagy probléma.

A DEL, mint fogalmazott képviselője, európai szintűvé akarja emelni a magyar oktatást. Ez az Európai Unió baloldali értékrendjét és így az LMBTQ+ mozgalom támogatását jelenti, miközben egy jobboldali számára az európaiság fogalma nem egyenlő az EU-val. Érdemes hozzátenni, hogy Gyurcsány Ferenc nagyban vétkes a magyar oktatási rendszer lezüllesztéséért, ahogy jelenlegi kormányunk is, így eléggé hiteltelen volt Gyurcsány Ferenc pártjának ifjúsági szervezetét arról hallani beszélni, hogyan akarják helyre tenni azt, amit elrontottak már egyszer, ugyanazokkal az eszközökkel.

A TizenX rendszerváltást szeretne hozni a magyar oktatásba, kukába dobva az elmúlt 30 év minden nyűgjét, amivel nem is volna semmi gond, ha nem álltak volna be Gyurcsány mellé. Azzal, hogy alakulásukkor kijelentették, hogy a kétpólusú magyar politikai rendszerbe új színt hoznak, majd Karácsony Gergely, most pedig Gyurcsány Ferenc pártját is támogatják, szintén hiteltelenné tette őket.

A Mi Hazánk Ifjaitól Binder Csaba alelnök kihangsúlyozta, hogy három fő pillér mentén szeretnének változást hozni a magyar oktatásba. 21. századi nyelv- és informatikaoktatást szeretnének, és korrigálnák a Fidesz mindennapos testnevelésével kapcsolatos elhibázott döntéseket. Problémának látják, hogy magántanár nélkül szinte lehetetlen letenni egy nyelvvizsgát középiskolában, és hogy informatikaórán sok esetben a diák tanítja a tanárt és nem fordítva. A mindennapos testnevelésnél elhibázott döntésnek tartják, hogy a megfelelő körülmények nem lettek előre megteremtve, tehát a minőségi és számban is elegendő tornatermek.

A vitát többször megakasztotta Békés Gáspár agitáló kérdéseivel. Először, hogy ugyan mi szükség van egyházi iskolákra, legyenek inkább pusztán állami iskolák. Az egyház a múlté. A DEL és a TizenX is úgy gondolta, hogy azért nem kellene megszüntetni a fennálló intézményeket, mert egyházi tulajdonban vannak, de azzal egyetértettek, hogy újakat létrehozni felesleges. Egyedül a Mi Hazánk vette védelmébe az egyházi iskolákat, hiszen a legtöbb egyházi iskolába túljelentkezés van napjainkba is, mivel minőségi oktatást és minőségi légkört nyújtanak a diákok számára.

Gáspár tovább folytatta posztmodern ateista érvelését, hogy a magyar törvények kimondják, hogy a fiatalok gondolat- és véleményszabadságát nem szabad befolyásolni a szülőknek sem, így iskolát is a gyerek kell válasszon nem a szülő. Igen, szerinte már 6 évesen a gyerek kell eldöntse milyen iskolában szeretne tanulni, de 14 éves korában meg aztán végképp nem szólhat bele a döntésébe a szülő. Szintén túlzásnak érezte ezt a kijelentést mindenki, bár a baloldali szervezetek képviselői egyetértettek abban vele, hogy túl nagy a szigor az egyházi iskolákban. A Mi Hazánk Ifjaitól Binder Csaba itt is helyretette a dolgokat. A gyerekért 18 éves koráig a szülő a felelős, így a helyes példa mutatása mellett a szülő fogja eldönteni a gyermek nemét, vallását, nemzetiségét, anyanyelvét, és nem a gyermek maga, minthogy 6 éves kora alatt nem képes egyedül döntést hozni a gyermek az alapvető ismeretek hiánya miatt.

Legvégül, amikor az iskolai bántalmazásokról szólt a vita és a Mi Hazánk Ifjai kihangsúlyozták, hogy az iskolaőrség pusztán félmegoldás, mert így a bűnözés, drogterjesztés, bántalmazás az iskolából, az iskola falain kívülre került a bejárattól pár száz méterre, Gáspár újból megakasztotta a beszélgetést, hogy a legnagyobb probléma az, hogy senki nem foglalkozik a tanárok részéről történő bántalmazásokkal. Lehet, hogy Gáspár valami súlyos depresszióban szenved gyermekkori lelki trauma következtében, lehet, hogy őt magát verte egy tanára. Az biztos, hogy az iskolai bántalmazás legnagyobb számban szerinte tanárok részéről történik. Binder Csaba rávilágított, hogy az oktatási szegregáció megoldást jelentene, hiszen a tanulni nem akaró, viselkedni nem tudó gyerekeket külön választanák és velük speciális felkészítést követően foglalkoznának külön tanítóik.

A vitát egy kézfogás és egy közös szelfi zárta, de végig érezhető volt, ha ugyan vannak is szakmailag megközelítő pontjai a szervezeteknek, ideológiailag, identitás szempontjából ég és föld a különbség a baloldali blokk és a Mi Hazánk Ifjai között.

A vitát követően a Mi Hazánk Ifjai részéről Binder Csaba alelnök és Vékony Csongor elnök közösen vonultak át, Nagy Attilával a Mi Hazánk budapesti elnökével a Mi Hazánk Mozgalom tüntetésére a várba, ahol a kötelező oltás ellen emelték fel hangjukat a több, mint ezer fős tömeggel közösen.