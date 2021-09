Bár a Fidesz-közeli Publimont ismét nem adott helyeket (ahogy júliusra és augusztusra sem a Se Gyurcsány, se Orbán, se CEU, se Fudan! plakátunkra), de kisebb cégek felületein szeptemberben országszerte 300 óriásplakáton látható: Ne legyen kötelező a Covid-oltás! A darabonként ötvenezer forintos havi bérleti díjhoz a plakáthelyek gyarapítása érdekében tovább folyik a gyűjtés a https://mihazank.hu/tamogatas oldalon is, de ez a mennyiség már így is kétszerese a Mi Hazánk EP-választási kampányban kihelyezett 150 darabos Se Gyurcsány, se Orbán! feliratú plakátkampányának. Az országgyűlési választásra márciusban kb. hatszáz millió forint állami kampánytámogatást kap az országos listát állító Mi Hazánk is (a Fideszhez és a szivárványkoalícióhoz hasonlóan), addig viszont a szimpatizánsok támogatására szorulunk az ilyen társadalmi célú hirdetések érdekében, melyekkel némileg ellensúlyozzuk a kiragasztott, primitív kormánypropagandákat.

Az egészségügyi dolgozók számára előírt, kísérleti Covid-oltások, majd az újabb foglalkozási körökben kilátásba helyezett kötelezések alkotmányellenesek is, mivel a kormány azzal zsarolja az embereket: oltassák be magukat, különben elveszik a munkájukat. Ezért a Mi Hazánk az Alkotmánybírósághoz is fordult , és nyomásgyakorlásként a plakátkampány mellett tüntetést is tartottunk, mert úgy szüntetnék meg az oltatlan dolgozók munkaviszonyát, hogy nincs is összesített adat az egészségügyi dolgozók átoltottságáról, tehát a kormányzati szankció következményeiről. Nem az egészséget szolgálja, hogy még több lesz a pályaelhagyók és a külföldre vándorlók száma, s működésképtelenné válnak kórházak egész osztályai! - szögezi le a párt alelnöke.