Anyaország :: 2021. szeptember 7. 13:50 ::

Fogd be a szád és tűrj!

Nagyjából így lehetne összefoglalni azt, ami a makói Continental gumiipari gyárban folyik. Érdemes körüljárni a témát, kiváló látleletet ad példás „munkaalapú társadalmunkról”, mert ilyen dolgok azért, valljuk be, máshol is megtörténhetnek, és meg is történnek.



Fotó: Rosta Tibor / MTI

A gyárban a felettes engedélyéhez kötötték, hogy egy dolgozó szót váltson egy másik üzemrészből érkezővel. A szakszervezet szerint a kollektív szerződés pontjainak egyeztetését próbálják megakadályozni, a Continental munkavédelmi okokra hivatkozik. Munkajogi ügy kerekedett.

S hogy mi lehet ennek az oka?

A hűtő-fűtő csöveket gyártó és összeszerelő Continental gyár dolgozói hosszú ideje próbálnak megállapodni a munkáltatójukkal az új kollektív szerződésről, amelyet 2020 nyarán mondott fel a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. De egyelőre nem jártak sikerrel. A munkavállalók egy része a kollektív szerződés egyoldalú felrúgása és a munkások túlterheltsége miatt három munkabeszüntetést is tartott, az utolsót februárban kezdték, több műszakban, határozatlan idővel meghirdetve.

Márciusra úgy tűnt, hogy sikerült dűlőre jutni. A Continental végül a járványhelyzetre hivatkozással ajánlotta fel a korábbi kollektív szerződés visszaállítását idén december 31-ig. Majd aztán szépen lassan elkezdték kiebrudalni azokat a kollégákat, akik részt vettek a sztrájk vezetésében, mint arról értesülhettünk az elmúlt hetekben…

A feszültséget tovább szítja tehát, hogy a cégtől számos, évtizedek óta a Continentalnál dolgozó munkavállalót küldtek el az elmúlt hónapokban. A GSZSZ szerint több mint százat, sokakat azért, mert részt vettek a sztrájkban. A másik gond, hogy a makói üzemben rengeteg házaspár dolgozik, de különböző üzemrészeken, így azzal, hogy a „külsősök” csak engedéllyel járhatnak át máshova beszélgetni, akaratlanul is meggátolják, hogy időnként meglátogassák egymást. A dolog akár több száz főt is érinthet.

Mindenestre a szakszervezet ki szeretne harcolni egy versenyképes, a munkavállalók egészségügyi, családi és szociális körülményeire figyelemmel átalakított új kollektív szerződést, ezért folytatódtak a tárgyalások. A gyárban működő Makói Gumiipari Szakszervezet - a GSZSZ egyik tagszervezete - úgy döntött, a kollektív szerződés kritikusabb pontjairól megkérdezi a tagjait személyesen és online, anonim formában is. De minő meglepetés, ezt is igyekeznek elgáncsolni!

Visszatérve a botrányos csendrendeletre, lényegében, ha valakit rajtakapnak, hogy beszédbe elegyedik kollégájával, rászólhatnak. Ugyanis, mint írtuk, a szakszervezet szerette volna megkérdezni tagjait személyesen és online formában is, de a cég adatvédelmi okokra hivatkozva nem támogatta az online visszajelzést, de a személyes megkérdezésre sincs sok lehetőség, nem mehetnek oda hozzájuk, hogy kitöltessenek velük kérdőívet, mert azt tiltja az új, viselkedési szabályzatnak csúfolt diktatórikus intézkedés.

Így állunk tehát, pofa be, és nyelj le minden gazemberséget.

Lantos János – Kuruc.info