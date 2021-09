Anyaország :: 2021. szeptember 10. 12:22 ::

Másodszor is elítélték Gyurcsány volt elhárítófőnökét, hogy örüljön a nyáj - de a maffiavezér érinthetetlen

Négy éven belül másodszor is bűnösnek mondta ki Gyurcsány Ferenc volt elhárítófőnökét, Galambos Lajos vezérőrnagyot a Kaposvári Törvényszék katonai tanácsa ezúttal is megismételt elsőfokú eljárásban, és letöltendő szabadságvesztést szabott ki a per mindhárom vádlottjára, írja a Magyar Nemzet.

Az ítéleti tényállás szerint vesztegetés bűntette és más bűncselekmény miatt hozott ítéletet a katonai tanács.

A törvényszék J. R. L. elsőrendű vádlottat kétrendbeli, folytatólagosan elkövetett vesztegetés bűntette miatt három év börtönbüntetésre és négy év közügyektől eltiltásra, G. L. másodrendű vádlottat folytatólagosan elkövetett vesztegetés bűntette és államtitoksértés bűntette miatt négy év börtönbüntetésre és hat év közügyektől eltiltásra, Gy. Gy. P. harmadrendű vádlottat vesztegetés bűntette miatt két év hat hónap börtönbüntetésre és négy év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint kötelezte őket a közel négymillió forint bűnügyi költség megfizetésére.

Az ítélet nem jogerős, a vádlottak és védőik felmentésért jelentettek be fellebbezést, az ügyészség három nap gondolkodási időt tartott fenn. Az ügy másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla előtt folytatódik.

Ismert, a Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatti elhárítók vesztegetési botránya még 2011-ben robbant ki. A per első fokon 2014-ben a Fővárosi Törvényszék katonai tanácsán indult, majd néhány tárgyalási nap után, 2015. április 8-án a Kaposvári Törvényszék katonai tanácsa elölről kezdte az ügyet, és két év múlva, 2017 őszén hirdetett – először – elmarasztaló ítéletet.

Ekkor öt év börtönre ítélték a Gyurcsány-kormány egykori Nemzetbiztonsági Hivatalának volt főigazgatóját, az ügy másodrendű vádlottját, Galambos Lajost. A vezérőrnagyot folytatólagosan elkövetett vesztegetés bűntette és államtitoksértés miatt marasztalták el, a börtön mellett nyolc évre eltiltották a közügyek gyakorlásától, valamint 150 millió forint vagyonelkobzást is kiróttak rá.

Az ügy elsőrendű vádlottját, Jakubinyi Róbertet kétrendbeli folytatólagos vesztegetés miatt akkor négy év börtönre ítélték, valamint öt évre eltiltották a közügyektől. A harmadrendű vádlottat, az NBH egykori osztályvezetőjét, Gyarmati Györgyöt vesztegetés bűntette miatt három év börtönre ítélték, a közügyektől öt évre eltiltották, valamint százmillió forint vagyonelkobzást is elrendelt ellene a bíróság. Másodfokon az ítélőtáblán formai hibák miatt megsemmisítették az ítéletet, és az eljárást ismét Kaposvárra utalták.

A minősített, tehát titkos, ezért zárt ajtók mögött tárgyalt ügy a botrányos Egymásért, Egy-másért Alapítványhoz kapcsolódik.

Jakubinyi, Galambos és Gyarmati vesztegetési ügyének nemzetbiztonságot nem sértő részletei nyilvánvalóan közérdekűek, azonban a közvélemény legkorábban az ügy jogerős ítéletének kihirdetése után ismerheti meg az eljárás részleteit.