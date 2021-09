Anyaország, Antimagyarizmus :: 2021. szeptember 16. 09:36 ::

Így működik a baloldali hálózat

Múlt héten felbolydult a baloldali sajtó, és sokak számára meglepő részletességgel boncolgatták a hazai szurkolói társadalom összefonódását a szélsőjobbal. Mindebben alapvetően semmi érdekes nem lenne, ha nem hibáztak volna néhány ponton, és ne bizonyították volna be ők maguk: a sokat tagadott hálózatuk a pesti antifától a nemzetközi sajtóig ér el. Alább folytatódik a Nacionalista Zóna tényfeltáró cikke.

Célkeresztben a Légió Hungária és a szurkolók, célpont a kormány

A történet apropója, hogy a Magyarország–Anglia világbajnoki selejtező mérkőzés során tapasztalt lelátói cselekményeken felháborodva a baloldali sajtó egyes csápjai összehangolt támadásba lendültek a szurkolók ellen. Kiemelt célpontjuk Lipták Tamás, a Légió Hungária (LH) budapesti vezetője volt, aki nem mellesleg közismert Kispest-szurkoló is.



Kép forrása: Aldo a jobbszélen Facebook-oldal

A médiavihar elsődleges célja egyértelműen a magyar kormány befeketítése volt, olyan módon, hogy kapcsolati hálót állítanak fel a szélsőjobb, a szurkolók és a hatalom közt. Az LH és a szurkolók érintettsége okán jelen sorok írója is kiemelt figyelemmel kísérte a történéseket. Nem lehetett nem észrevenni, hogy a támadások összehangoltak, így rá is kérdeztem legionárius ismerőseimnél, akik megerősítették a feltételezésem, sőt további érdekes adalékokat osztottak meg velem. Az összeállt kép nem különösebben megdöbbentő, eddig is tudtuk, hogy a konok tagadás ellenére létezik az a bizonyos baloldali hálózat, viszont azon ritka alkalmak egyikével állunk szemben, amikor lépésről lépésre modellezhető, hogy a csápok milyen mozgásokat hajtottak végre. Mindannyiunk okulására, az LH tudtával és beleegyezésével született meg jelen írás.

Kronológia

Első körben időrendi sorrendben felsorolom a rendelkezésemre bocsátott információkat:

Augusztus 18-án Lipták Tamást tanúként hallgatták ki a kispesti rendőrkapitányságon. A kihallgatás akkor még csak egy túlbuzgó ex-munkásőr feljelentése(i) nyomán muszájból lefolytatott eljárás egyik nyomozati cselekményének tűnt. A kérdések arra irányultak, hogy Lipták tudja-e, kik fújtak szélsőjobboldali szimbólumokat a kerület romos falaira, kik helyeznek ki ilyen matricákat, illetve, hogy mit tud elmondani a Militant Jugend (MJ) nevű szurkolói csoportról. A rendőrség és a feljelentő legnagyobb bánatára Lipták nem tudta közelebb vinni a hatóságot a megoldáshoz.

Augusztus 23-án Lipták Tamást lengyel bajtársai figyelmeztették, hogy a helyi antifa tévesen azonosította őt az MJ egyik tagjaként. Ekkor egy ideje már keringhetett antifa fórumokon egy kép, ahol egy símaszkos alakkal azonosították.



A képen szereplő személyeket Lipták kivételével kitakarta a szerző, ahogy egy lengyel szurkoló adatait is, amiket az antifa gyűjtött be

Szeptember 3-án egy bizonyos Michael Colborne közismert baloldali újságíró küldött kérdéssort az LH-nak, amiben arról érdeklődött, hogy a szervezet milyen kapcsolatot ápol szurkolói csoportokkal, illetve azt szerette volna, hogy egy fotón azonosítsák Lipták Tamást. A szervezet még aznap válaszolt Colborne megkeresésére, amiben egyrészt kiálltak a vállaltan jobboldali szurkolói csoportok mellett, másrészt elutasították, hogy bármilyen felvilágosítást adjanak konkrét szurkolói csoportokhoz fűződő viszonyukról, illetve tagjaikkal kapcsolatban. Másnap Telegram-csatornájukon nyilvánosságra is hozták válaszukat. Információim szerint Colborne szurkolói csoportokkal is megpróbálta felvenni a kapcsolatot, de senki nem állt szóba vele. Még egy utolsó, erőtlen próbálkozása volt Lipták irányába is, amikor az LH-t megkerülve, közvetlenül neki írt egy üzenetet Facebookon szeptember 7-én, amire mindössze annyi választ kapott, hogy: „Amit akartunk, elmondtunk.”



Michael Colborne (kép forrása: Twitter)

Szeptember 8-án az AntifaInfo Budapest Facebook-oldal volt az első olyan felület, ahol a nyilvánosság elé léptek, és egy összefoglalót közöltek le Lipták Tamás vélelmezett tevékenységével kapcsolatban.

Szeptember 8-án bizonyos Koncz Tamás, aki a Magyar Narancs újságírójaként és kispesti lakosként mutatkozott be, levelet írt az Ultras Kispest Facebook-oldalának, amiben az MJ-ről és a kerület közterületeit ellepő graffitikről és matricákról érdeklődött. Nem kapott felvilágosítást.



Koncz Tamás. "Valami" nagyon összeköti Colborne-nal (kép forrása: Facebook)

Szeptember 9-én Koncz a FradiMobot is megkereste, de hiába. Nem kapott felvilágosítást.

Szeptember 9-én délelőtti órákban megjelent Colborne cikke a Bellingcat nevű angol nyelvű oldalon.

Szintén szeptember 9-én, délelőtt 11 órakor a Telex már közölte is Colborne cikkét, kiegészítve azt saját meglátásaikkal. A cikk magyar verziójából az is kiderült, hogy Colborne a Telex segítségét is igénybe vette az anyag összeállításakor. A Telex összesen négy újságírója írta alá azt az anyagot, ami elméletileg csak Colborne cikkének fordítása, és egy-egy megjegyzéssel történő ellátása volt, köztük személyesen Munk Veronika főszerkesztő is.

Szeptember 9. erős nap volt a balos újságíróknak. Este megjelent Koncz Tamás cikke is a Magyar Narancs online felületén. A cikk kifejezetten a kispesti graffitikre és matricákra, illetve az MJ-re koncentrál, de a lap aljára görgetve azért említést tesz Colborne anyagáról, és arról, hogy a Telex szemlézte a hazai sajtóban. Koncznak látszólag nem csak abban van szerencséje, hogy a ránézésre közepesen alacsony kattintási számot generáló cikke épp aznap jelenik meg, amikor a témában nemzetközi sajtóvihar keletkezik, hanem abban is, hogy a rendőrségnél megérdeklődte, mit tudnak az aktuális törvények szerint tiltott jelképek közterületi megjelenéséről, és mit ad Isten, hangulatfokozó elemként bele tudta írni cikkébe, hogy a hatóság már nyomoz az ügyben…

A cég embere?

Mielőtt a kirakós elemeit logikailag összekapcsolnám (nem mintha nem lenne nyilvánvaló), érdemes ejteni pár szót Micheal Colborne-ról, aki nem ismeretlen az LH aktivistái előtt. Néhány évvel ezelőtt már felvette velük a kapcsolatot a Festung Budapest megemlékezés kapcsán. Az LH természetesen válaszadás előtt leinformálta az úriembert. Már a Google-találatok is beszédesek, de a szervezet amerikai kapcsolatai külön felhívták a figyelmet arra, hogy Colborne cikkei hemzsegnek az olyan információktól, amikkel kapcsolatban vélelmezik, hogy együttműködik a CIA-val. Ez első olvasásra talán meredek kijelentésnek tűnhet az USA-ban tevékenykedő bajtársak részéről, de a témában felületesen járatos személyek is tisztában vannak vele, hogy világszerte általános gyakorlat a titkosszolgálatok részéről az együttműködés újságírókkal. Ez egy kölcsönösen virágzó munkakapcsolat lehet, hiszen az információk oda-vissza cseréje mindkét fél főtevékenységét segíti elő, illetve a politikai akarat érvényesítéséhez a sajtóval kötött érdekszövetség szintén elkerülhetetlen. Magyarországon például Dezső Andrással kapcsolatban merült fel többször ez a feltételezés. Colborne-nak nem mellesleg jövő januárban fog megjelenni egy könyve „A háború tüzei – Az ukrán Azov mozgalom és a globális szélsőjobb címmel”. Mardosó kíváncsisággal várom, hogy milyen exkluzív információk birtokában írta könyvét.

A hálózat

És akkor nincs más hátra, mint összekötni a nyilvánvaló szálakat és levonni a következtetéseket. Időrendi sorrendben haladva kezdjük a feljelentéssel. Miért éppen Lipták Tamást idézték be tanúként a rendőrök? A nyomozó elmondása szerint azért rá esett a választás, mert egyszerre rendelkezik mozgalmi és szurkolói kapcsolatokkal, de ez azért még pár személyre igaz a piros-fekete táborban. Az, hogy a kérdések nem csak a graffitikre és matricákra, hanem az MJ Telegram-csatornájára is irányultak, arra enged következtetni, hogy a feljelentő erre külön felhívta a hatóság figyelmét. Nem sokkal később ugyebár érkezett a hír Lengyelországból, hogy Liptákot az antifa azonosította az MJ egyik tagjaként és egy fotómontázs meghatározhatatlan ideje kering róla a szélsőbalosok fórumain. A nyilvános támadások első felvonását az AntifaInfo Budapest indította meg a Facebookon, akik pont ugyanazokkal a szófordulatokkal éltek, mint a nyomozó a kihallgatáson, a lengyel antifák és Koncz Tamás privát levelei a szurkolói csoportoknak, majd nyilvános cikke. Ebből azt a következtetést vonom le, hogy a feljelentést Koncz tette a kispesti kapitányságon, csak azért, hogy később beleírhassa cikkébe, hogy folyik az eljárás. Infóit, amiket készségesen át is adott a rendőröknek, pedig a pesti antifától szedte, akiket a lengyelek világosítottak fel. A lengyel antifák azért fordíthattak figyelmet Liptákra és a Kispestre, mert szurkolói kapcsolatok révén az ottani nacionalista ultrákkal ápolnak jó viszonyt, szerveznek alkalmanként közös eseményeket a kispestiek. Néhány lengyel túrán Lipták is részt vett, ahol szerepelt közös fotókon a helyi hazafias szurkolókkal.

Colborne és a Telex együttműködése publikus, le is hivatkozzák egymást a megszületett anyagokban. Azonban a bejegyzések és cikkek nyilvánosságra hozatalának ideje nyilvánvalóvá teszi, hogy egy hetekkel, sőt talán hónapokkal korábban leszervezett, felülről koordinált cselekménysorról van szó. Ez pedig azt jelenti, hogy közvetve, vagy közvetlenül kapcsolat van a történet összes baloldali szereplője, sőt talán még az amerikai titkosszolgálatok közt is. (Ezúton szeretnék gratulálni az antifának, akik a leghülyébb szereplői ennek a történetnek. Úgy is mondhatnám, ők voltak a hasznos hülyék… FCK the System? ACAB? Ugyan már, srácok…)

Tanulság

És hogy ebből mi a konzekvencia? Egyrészt, hogy a közegünk jelesre vizsgázott, hiszen a firkászok több helyen is próbálkoztak, de senkitől nem kaptak további háttérinformációt. A 444-es kollégáik ezzel kapcsolatban egy podcastben meg is jegyezték, hogy az izgalmas retorika ellenére a tényfeltárás gyakorlatilag nem tár fel semmilyen tényt.

Azt nem szeretném konzekvenciaként megállapítani, hogy igenis létezik a baloldali hálózat, hiszen ezt pontosan tudtuk. Azt annál inkább, hogy a hatóságokkal történő együttműködést leszámítva technikailag példaértékű az online akció, amiből a magyar nacionalistáknak is tanulniuk kell. Csak akkor vehetjük fel érdemben a harcot, ha legalább annyira felkészültek vagyunk, mint az ellenség. Én az első lépést azzal tettem meg, hogy leültettem egy asztalhoz néhány embert, akik belülről látták a fent leírt eseményeket, majd összefoglaltam tapasztalataikat.

A sajtóperek elkerülésének érdekében végső zárógondolatként idebiggyesztem, hogy a folyamatok és kapcsolati háló léte logikai következtetéseken alapul, amik potenciálisan tartalmazhatnak tévedést is.

Vannay László - Aktivizmus - Lelátó - Nacionalista Zóna