Novák Előd: Miért csak most jött el a Jobbik vége?

A Jobbik hattyúdala volt az előválasztási selejtező: néhány, főként fideszes választókerületben indulhat csak Jobbik-jelölt jövőre (a DK-val kötött paktumuknak köszönhetően), Jakab Péter pedig a balliberális táborba szegődve csupán a negyedik lett a kormányfőjelöltjeik közt, holott az előző országgyűlési választáson még a legerősebb ellenzéki párt volt a Jobbik. A 2018-ban 26 mandátumot szerzett Jobbik frakciójából két év alatt 18 képviselő távozott Vona Gábortól kezdve Sneider Tamáson át Hegedűs Lorántnéig.

Pedig Jakab Péter helyzeti előnyben volt a miniszterelnök-jelöltek közt: egyedül ő volt országgyűlési képviselő, csak ő tudott ütközni Orbán Viktorral. Bár soha nem láttunk Jakabtól programot, szakmai felszólalást (amire még egy Vona is képes volt pl. egy költségvetési vitában), de sokan elhitték, hogy majd elszámoltatja Orbánt és Mészáros Lőrincet is, holott elődje, Simicska Lajos esetében megmutatta már a Jobbik, hogy kész kiegyezni bármilyen bűnöző oligarchával, ha az támogatja őket, s mivel e korrupció ellen tiltakoztam 2016-ban, kizárt a Jobbik frakciója.

De azt is sikeresen hazudta a Jobbik az elmúlt egy évben, hogy Jakab a legnépszerűbb ellenzéki politikus, most pedig végül még városában, Miskolcon is a DK győzött. Jakab egyéni választókerületben sem indulva már csak listás helyért kuncsoroghat Gyurcsány Ferencnél, akit mellesleg korábban szintén börtönbe ígért a Jobbik.

Jakab egyre jelentéktelenebbé válva, új munkát kereshetnek testőrei, ahogy a Jobbik még meglévő önkormányzati képviselői is Gyurcsányhoz szegődhetnek, ha folytatni akarják. A Jobbiknak már nincs saját szavazótábora, mint régen, a neojobbikosok bármikor átpártolhatnak egy másik balliberális párthoz. A két szék közül a pad alá esés tipikus esete.

A 2014-es országgyűlési választáson még radikális politikával 20% fölötti eredményt ért el a Jobbik, azóta az elvek feladását lejtmenet követte. Ahogy Schiffer András is írta a minap, a Jobbik „megváltozott: az elmúlt években - a kompatibilitás kedvéért - a nemzeti radikalizmust, a szuverenizmust, a modernitás-kritikát kiölték belőle”.

A Jobbik első alapszervezetének alapítója voltam, hadd idézzek az egykor nevében is jobboldali, a Jobboldali Ifjúsági Közösségből alakult párt Alapító nyilatkozatából: a párt elsődleges feladata „a kommunista utódpárt és a vele összeforrt szélsőséges liberálisok eltávolítása a politikai hatalomból”. Ehhez képest a politikai prostitúció leggusztustalanabb perverzióit látjuk, amikor képesek Gyurcsánnyal is összefeküdni a hatalom minden áron való megszerzése érdekében. Jó lett volna a Jobbiknak eldöntenie a végére, hogy fiú-e, vagy lány, bár azt látjuk, hogy mindent és az ellenkezőjét is képesek képviselni. Egy színtelen, szagtalan, karakterét vesztő párttá váltak – na ilyen nem lesz soha a Mi Hazánk Mozgalom, hiszen mi pont azokból jöttünk létre, akik ezzel a köpönyegforgatással szembeszálltak a Jobbikban.

A szebb jövőt immár a Mi Hazánk képviseli, mely mind a 106 választókerületben saját képviselőjelöltet indít. Október 23-án 15 órakor a Corvin közben a színpadon fel is sorakozik mindegyik jelöltünk, és addigra az interneten is közzétesszük listájukat és bemutatásukat. Van harmadik út!