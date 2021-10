Anyaország :: 2021. október 3. 20:19 ::

Márki-Zay meggyőzné Karácsonyt, hogy lépjen vissza, de az érintett csak akkor lenne erre hajlandó, ha elütné egy villamos

Karácsony Gergely videóinterjút adott a Telexnek, amelyben a visszalépésével kapcsolatban feltett kérdésre némi iróniával azt válaszolta: csak abban az esetben lépne vissza a miniszterelnök-jelöltségtől, ha elüti egy villamos.



A főpolgármester korábban azt nyilatkozta, hogy az előválasztáson arra számít, hogy ő szerzi meg a szavazatok többségét. A kérdésre, hogy hol számolhatták el magukat, úgy válaszolt: „Lehet, hogy kicsit jobban bíztunk néhány dologban ami nem teljesült, más szempontból a papírforma érvényesült.” Ezzel kapcsolatban kifejtette: az, hogy az első fordulóban a legerősebb párt jelöltje vitte el a legtöbb szavazatot, önmagában nem akkora meglepetés.

„Ha azt a kérdést tesszük fel, hogy ki áll a szívünkhöz a legközelebb, akkor nyilván a DK mint legerősebb párt jelöltje szerepel az első helyen. Ha azt, hogy ki az, aki össze tudja tartani ezt a szavazótábort akkor arra meg az a válasz, hogy én” – hangsúlyozta Karácsony.

A kormányzásról és „rendszerváltásról” elmondta: ha ő kerül a miniszterelnöki pozícióba, az uralkodás helyett a szolgálat lesz a kormányzás filozófiája, szolgáló és szociális államot kell építeni, hiszen ahogy fogalmazott: „a politikának a hétköznapi emberek hétköznapi problémáiról kell szólnia”.

Márki-Zay meggyőzné Karácsonyt, hogy lépjen vissza



A hódmezővásárhelyi polgármester szerint ő tudná megszólítani a legtöbb embert az előválasztás második fordulójában, de ha Karácsony Gergely hiúsági kérdést csinál a jelöltségből, akkor félrerántja a kormányt. Márki-Zay beszédében kritizálta az ellenzéki előválasztást, és Karácsonynak is odaszúrt többször a kampánya miatt. A Mindenki Magyarországa Mozgalom jelöltje szerint a DK-s szavazóknak sem érdekük, hogy Dobrev Klára legyen Orbán kihívója 2022-ben.

Néhány órával azután, hogy Karácsony Gergely az Európa Hajón tartott kampányrendezvényén megerősítette , hogy nem fog visszalépni Márki-Zay Péter javára az előválasztás második fordulójában, a hódmezővásárhelyi polgármester is kiállt szimpatizánsai elé a Fővám térre szervezett „kormányváltó gyűlésen”.

A több száz fős tömeg előtt arról beszélt a Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője és miniszterelnök-jelöltje, hogy az előválasztás megmutatta, hány tisztességes ember vesz részt a politika, jelöltként vagy aktivistaként. Sikernek tartja, hogy új emberek tűntek fel a színen, a momentumos Orosz Annát és Tóth Endrét, a párbeszédes Tordai Bencét és a Momentum által támogatott Hadházy Ákost említette. Zugló példája azt mutatja, hogy „Magyarország 80 százaléka elutasítja a bármilyen színű korrupciót, az ellenzéki korrupciót is.” Mindig is úgy gondolta, hogy először az ellenzéket kell megtisztítani, csak utána lehet leváltani a kormányt, az ellenzékváltás sikere, hogy most a színpadon állhat. Anno azért nem állt be mögé a Jobbik és a Momentum, mert féltek tőle mint civil jelölttől.

Felemlegette, hogy kevesebbe került a kampánya, mint amennyit Karácsony csak Facebook-hirdetésekre költött az utolsó héten. Arra is kitért, hogy az ő rendezvényén többen voltak, mint Karácsonyén.

„Ne lépj vissza! Ne lépj vissza” – skandálta erre a tömeg.

Márki-Zay szerint a bizonytalanok meggyőzésére neki és a civileknek van a legnagyobb esélye. Úgy számolta, hogy a jobbikosokkal és a momentumosokkal együtt rá szavaztak a legtöbben az első fordulóban. Karácsony mellett szól, hogy ő áll középen az ellenzéki tábor és a Fidesz között. Igazat adott neki abban, támogatói nagy eséllyel Dobrevre szavaznának a második fordulóban. Ez nagy kockázat, ezt fogják mérlegelni, amikor döntenek a visszalépésről, kutatásokat is készítenek. „Rajtam nem fog száradni a Dobrev-győzelem, és Orbán újabb négy éve.”

Meggyőződése, hogy ő tudná a legtöbb embert megszólítani, de ha Karácsony hiúsági kérdést csinál a jelöltségből, akkor nem fog részt venni ebben „a chicken game-ben”, és „félre fogja rántani a kormányt.”

Államférfiúi felelősségük, hogy jól döntsenek a visszalépésről. A következő napokban meg kell győzni Karácsonyt, hogy lépjen vissza. Nagy eredménynek tartja, hogy Karácsony kifarolt Tóth Csaba mögül, és támogatja az euró bevezetését – utóbbi volt Márki-Zay egyik feltétele a visszalépéshez.

Az Orbán-kormány teljesítménye csapnivaló, de az ellenzék és az ellenzéki sajtó sem tett meg mindent, hogy a lakossághoz eljusson, milyen sokan haltak meg a koronavírus-járványban, mennyi pénzt loptak el a lélegeztetőgépekkel és a vakcinabeszerzésekkel, magyarázta Márki-Zay. Valódi rendszerváltás és igazi elszámoltatás kell, jelentette ki.

Az előválasztáson szavazók új ellenzéket, új Magyarországot akarnak, mi vagyunk a többség, mondta, viszont a felsorolásból kihagyta a DK szavazóit. Kritizálta az előválasztást, amiért a civileket nem engedték elindulni, alig volt vita a jelöltek között, és csak egy forduló volt a 106 egyéni választókerületben. Arra kérte a DK-s szavazókat, hogy arra a jelöltre szavazzanak, aki a legnagyobb eséllyel tudja legyőzni Orbánt, hiszen nekik is ez az érdekük.

(Telex - Mandiner nyomán)