Az A5-ös szórólap két oldala:

2010-ben kimondta a Legfelsőbb Bíróság: jogszerűtlenül tiltotta be a közmédia a kampányfilmünket a cigánybűnözés szó használata miatt. Most ismét hivatali visszaéléssel próbálják elhallgattatni a nemzeti radikális pártot, de a Mi Hazánk ezt nem tűri, és Olaszliszkán is fáklyás felvonulást tartunk a magyarlincselés 15. évfordulóján, október 15-én, írja Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom kampányfőnöke.