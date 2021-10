Programajánló, Cigánybűnözés :: 2021. október 5. 13:35 ::

Fáklyás felvonulást tart Olaszliszkán a lincselés 15. évfordulóján a Mi Hazánk, a MÖM és a Betyársereg

A cigánybűnözéssel szemben zéró toleranciát hirdet a Mi Hazánk, ezért az olaszliszkai magyarlincselés 15. évfordulóján a Magyar Önvédelmi Mozgalommal és a Betyársereggel közösen fáklyás felvonulást tart a gyilkosság helyszínén, szibériai bérrabtartást is követelve, írják közleményükben, alább a folytatás.

Az elsőrendű vádlottként elítélt cigánybűnöző hússzor még a wellnessbörtönt is elhagyhatta, a kiszabott enyhe büntetést is öt évvel megrövidítve két éve már szabadulóbulit is tarthatott jó magatartására hivatkozva, pedig fogvatartása idején még halálos fenyegetéseket tartalmazó leveleket írogatott. Végleg szabadon engedték, rászabadították a társadalomra a Szögi Lajost a gyermekei szeme láttára agyonverő gyilkos cigányt, aki bűntársaival „Öljétek meg a magyart!” kiáltásra kezdte meg a lincselést, közel 100 ütést és rúgást mérve a köztiszteletben álló tanárra, aki még hallotta, hogy 14 és 5 éves lányát megerőszakolással is fenyegetik. Az egyik cigánybűnöző nekifutásból rúgta fejbe a már magatehetetlen áldozatot, a másik egy baltát hozott elő, amivel le akarta vágni a földön fekvő, súlyosan sérült ember fejét. A lincselésben részt vett a helyi cigány önkormányzat egyik képviselője is, az elkövetők egy része már többszörösen elítélt volt, de elrettentő hatású büntetés hiányában folytatták életmódjukat.

Miközben most a Jobbik olaszliszkai cigányokat bérelt fel az ózdi előválasztáson más jelöltre szavazni kívánók megfélemlítésére, a Mi Hazánk azt hirdeti: nem lehetünk cigányország! Az egyre szaporodó cigányság körében elharapódzó cigánybűnözésre való figyelemfelhívásként, rendet és csendőrséget is követelve vonulunk Olaszliszkára (Kossuth L. út 80.) október 15-én (péntek) 18 órára.