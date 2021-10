Anyaország :: 2021. október 19. 07:38 ::

Kezdődik: Márki-Zay nem tartja "feltétlenül kötelező érvényűnek" a hatpárti megállapodást, saját frakciót akar

Márki-Zay Péter az ATV-nek volt a vendége. A műsorban megjegyezte, hogy szeretné a civileknek és a kis pártoknak is biztosítani a parlamenti képviseletet, ezért Pálinkás Józsefnek a pártjából, az Új Világ Néppártból készítene egy hetedik frakciót. Elmondta, hogy a civilek kijelölésébe neki is lenne beleszólása.

Márki-Zay elmondta, hogy csak és kizárólag akkor ülne be a Párbeszéd frakciójába, ha Pálinkás pártja nem alapíthatna saját frakciót. Kifejtette továbbá, hogy a hatpárti megállapodást irányadónak tartja, de nem feltétlenül kötelező érvényűnek, mert nem tudja, hogy miben egyeztek meg a pártok.

Rónai Egon műsorvezető azon felvetésére, hogy a DK-sok nagy része épp Márki-Zayt utasítja el, ő csak annyit válaszolt, hogy a DK a legerősebb ellenzéki párt.

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt a DK-nak, a Jobbiknak és az MSZP-nek a szemére vetette, hogy támogatták Tóth Csabát. Szeretné, ha most már ez a három párt is támogatná az elszámoltatást. Arra, hogy a rasszizmus, korrupciógyanú és az állampárti múlt kizáró ok az ellenzéki összefogásban, a műsorvezető megjegyezte: érdekes lesz figyelni azt, hogy kik morzsolódnak le a következő hónapokban.

(ATV - Mandiner nyomán)