Anyaország :: 2021. október 27. 19:27 ::

Mi is ez az AdBlue-kitettség?

Ugyebár a napokban sorra lehet hallani az ezzel kapcsolatos híreket, hogy bizony hiány van belőle. Valamelyik nap, mikor tankoltam egy benzinkúton, magam is láttam egy feliratot, hogy egy vásároló csak kettő darabot vehet, de őszintén szólva, ha most ezt nem kapja fel a média, lehetséges, hogy nem nézek túlságosan utána, mi is ez, így viszont nyilván sokakat érdekel. Ennek jártunk kicsit utána egy érintett szemüvegén keresztül.

Tudni érdemes azonban, minden Euro 5 és ettől magasabb szabványnak megfelelő dízelmotorban használnak AdBlue folyadékot, a teherautók többsége pedig ilyen motorral rendelkezik. Az AdBlue folyadék lényegében vízgőzzé és ártalmatlan nitrogénné formálja a kipufogógázban található ártalmas nitrogén-oxidot. Sőt, hogy még komolyan legyen a helyzet, a „modern” dízel járművek ezen adalék nélkül egyszerűen szoftveres tiltást kapnak. Azaz megállnak. Ha nincs AdBlue, nincs további közlekedés.

A legnagyobb európai AdBlue-gyártó Felvidéken a Duslo, Vágsellyén található, mely üzem hivatkozva a magasra ugrott világpiaci gázárakra minimalizálta az adalék gyártását. Nyilatkozata szerint ilyen gázárak mellett nem éri meg a termelés. Továbbá, mint ahogy azt a Totalcar cikkében olvashatjuk, Szlovákiában a gazdasági miniszter már exporttilalmat vezetett be az AdBlue-ra. Más európai gyártók is vagy csökkentették gyártási kapacitásukat, vagy leálltak az adalék gyártásával.

Annak ellenére, hogy szinte minden hírportál azt hangsúlyozza, hogy nincs ok a pánikra, a minapi tapasztalatok azt mutatják, hogy épp ennek az ellenkezője igaz. Nem lelhető fel az adalék sem a töltőállomásokon, sem barkácsáruházakban vagy internetes áruházakban, sem autóalkatrész-forgalmazóknál, vagy tehergépjárműalkatrész-forgalmazóknál sem – ezt már Szarvas Gábor, a Mi Hazánk Borsod-Abaúj-Zemplén megyei országgyűlési képviselőjelöltje mondta el nekünk, aki munkájából kifolyólag a saját bőrén tapasztalja a helyzetet.

A pánik pedig ott kezdődik, hogy az 500 forint feletti üzemanyagár mellé párosulhat egy adalék áremelés, ami – egyes kereskedők véleménye szerint – akár bőven a duplájára kúszhat. Volt, hogy 10 liter adalékot 5000 forint körül lehetett megvenni, most ez kb. 9000 ezer forint körül mozog. Ha ez a duplájára ugrik, akkor ez a teher újra a mi vállunkat fogja nyomni, akik majd az egyéb fogyasztási cikkek árában tapasztaljuk meg az emelést – folytatta. Már ha lesz egyáltalán AdBlue…

Szerinte el kell gondolkodni azon, hogy mi történik, ha mégsem lesz – még drága pénzért sem – a szükséges adalékból. Milyen kormányzati stratégiát dolgoznak ki sürgősen annak érdekében, hogy a vállalkozások, szolgáltatások ne álljanak meg teljesen? Áruszállítók, fuvarozók, kereskedők, és így tovább. Vasúti szállításra nem tudnak átállni, mivel azt korábban tisztességesen leépítették, és a közúti fuvarozást helyezték előtérbe. Pedig ennek haszna igen jelentős lenne ebben a pillanatban is.

Túl a szállításon, „modern” dízelmotorokkal szerelik az újabb mezőgazdasági gépeket is. Ennek következményeit sem igen kell részletezni. Legrosszabb esetben a flottában bérelt vagy hitelre megvásárolt traktorok, teherautók, személyautók hasznot nem hoznak, csak a részleteket kell fizetni a vállalkozásoknak. És akkor még nem beszéltünk a magánszemélyekről, az állampolgárokról, akik szintén átverve érezhetik magukat, ha valóban teljes hiány áll be az AdBlue behozatalában – hívta fel a figyelmet a helyzetben lévő veszélyekre.

Úgy látja, fel kell tenni azt a kérdést, hogy az adalékanyag-gyártók miért nem gyártanak a megszokott kapacitással, de emelve a végtermék árát. Hiszen, ha ezt a kiegészítőt mindenképpen bele kell tankolni a dízelbe, akkor úgyis mindenki megvásárolja. Szükségessége hasonló a gázolajhoz, benzinhez.

Erre a kérdésre sajnos nem ismerjük a választ. Elképzelhető, hogy egy mesterségesen gerjesztett problémával állunk szemben? Ha igen, vajon mi lehet a célja? Mindenesetre szükséges egy stratégia kidolgozása ezen nélkülözhetetlen kiegészítő pótlására a kormányzat részéről. És, hogy mind erre mennyi idő van? Semennyi – zárta gondolatait.

Lantos János – Kuruc.info

Korábban írtuk: Korlátozza az AdBlue értékesítését a Mol