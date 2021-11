Anyaország, Koronavírus :: 2021. november 30. 18:47 ::

A veszélyhelyzet meghosszabbításáról vitáztak, az államtitkár kiakadt Dúró és Apáti hozzászólásán

Kormány: 2022. június 1-ig hosszabbítanák meg a különleges jogrendet

György István, a Miniszterelnökség államtitkára közölte: a javaslat 2022. június 1-ig hosszabbítja meg a koronavírus-járvány elleni védekezésről szóló törvény hatályát, így továbbra is rugalmasan lehetne válaszokat adni a járvány okozta nehézségekre. Hozzátette: ahogyan korábban, a szabályozási rendszer most is lehetőséget ad arra, hogy járványhelyzet intenzitásától függően a kormány kezdeményezhesse a veszélyhelyzetnek a törvény hatályvesztését megelőző megszüntetését.



Megerősítette: a veszélyhelyzet meghosszabbítása nincs hatással a jövő évi országgyűlési választások, illetve országos népszavazások megtartására.

Közölte: a javaslat a veszélyhelyzet megszüntetéséig alkalmazandó átmeneti rendelkezéseket fenntartja. Ezek közül kiemelte, hogy továbbra is megkapják a diplomát azok, akik önhibájukon kívül nem tudtak középfokú nyelvvizsgát szerezni. Emellett - folytatta - a javaslat 2022. június 30-ig hosszabbítja meg a lejárt okmányok érvényességét, így fél évre előre ütemezhető lesz az okmánycsere időpontja.

Közölte azt is: meghosszabbodik az egészségügyi dolgozók utazási kedvezménye, ők a veszélyhelyzet megszűnése után még 14 napig ingyen utazhatnak. A veszélyhelyzet alatt szélesebb körben alkalmazott távmunkavégzési szabályokat pedig a normál jogrendbe emelik át.

Fidesz: kiszámíthatóságot teremt a javaslat

Kara Ákos, a Fidesz vezérszónoka a javaslatot azzal indokolta: a koronavírus új variánsai eddig nem tapasztalt gyorsasággal terjednek világszerte, ezért elengedhetetlen a hatékony és kiszámítható védekezés. Ezért kéri a kormány a rendkívüli jogrend meghosszabbítását 2022. június 1-ig, de amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, akkor kezdeményezni fogja a veszélyhelyzet előbbi megszüntetését - közölte. Jelezte: különleges jogrend fennállása nem befolyásolja a választások, illetve az országos népszavazás megtartását. Úgy értékelt: azért sikerült eddig is jól kezelni a járványhelyzetet, mert az ország összefogott, az egészségügyi dolgozók helytálltak és jól szervezett kormányzati döntések születtek. Még egy nagy közös erőfeszítésre van szükség, hogy az oltások elegendő számával véglegesen legyőzzük a koronavírust - fogalmazott.

DK: sokadszor gombolja újra a Fidesz a rendeleti kormányzást

Varga Zoltán, a DK vezérszónoka a javaslatot úgy értékelte: ez "sokadszori újragombolása" a Fidesz rendeleti kormányzásának. Szerinte ugyanis a kormányoldal "rákapott az intézményesített korrupció törvényerőre emelésének ízére", arra, hogy a veszélyhelyzet alatt szabad kezet kap bármire, ami "egy meghatározott érdekkörnek sok milliárdot fial". Így - folytatta - a veszélyhelyzeti törvényt "lobogtatva" nem kell parlamenti vita, hanem akár "felcsúti dácsa ebédlőjében" is lehet dönteni százmilliárdokról és emberek sorsáról. Szerinte a javaslat megalázó az Országgyűlés intézményére, aláássa a demokráciát, illetve annak "maradványait", és "legyalulja" az önkormányzatokat. A kormány járványkezelését a képviselő "kritikán alulinak" nevezte. Hangsúlyozta: az egészségügy a tönk szélén áll, létszámhiány van, a kórházak adóssága újra "horribilisra duzzadt", nőnek a várólisták, és Magyarországon négyszer annyian halnak meg Covidban, mint az európai átlag. Szerinte az oltási kampány is azt mutatja, hogy a magyarok oltáspártiak, csak nem bíznak a kormányban, félnek, hogy adataikat "Kubatov-lista-szerű adatbázisban" tárolják.

KDNP: a rendkívüli felhatalmazás a gyors és hatékony döntéshozatalt segíti

Nacsa Lőrinc (KDNP) hangsúlyozta: a rendkívüli felhatalmazás arra szolgál, hogy gyors és hatékony döntéseket tudjon hozni a kormány, melyekkel a magyar emberek egészségét és biztonságát garantálni tudja, mert a járványhelyzet napról napra változik. A kamuvideókra és a keleti vakcina betiltásra vonatkozó határozati javaslatra utalva azt mondta: az ellenzék állandóan csak akadályozta a védekezést. Arra is kitért, hogy bár független képviselőkkel, de van egy olyan párt az Országgyűlésben, akik oltásellenes hangokat hallatnak. Nacsa Lőrinc kiemelte: azért volt helyes a kormány járványkezelése, mert az operatív törzsre, illetve az abban ülő szakemberekre - virológusokra, járványügyi szakemberekre, orvosokra, kórházigazgatókra - hallgatott. Közölte: az oltási akció első hetében 784 ezer ember kapta meg a vakcinát. Külön örömét fejezte ki, hogy 96 ezren döntöttek az első oltás felvétele mellett. Hangsúlyozta: az iparűzési adót nem elvonja a kormány, ez az összeg nem folyik be a központi költségvetésbe, hanem ott marad helyben a kis cégeknél. Hozzátette: a kormány nem engedi meg azt, hogy a baloldali önkormányzatok adókat emeljenek. A KDNP vezérszónoka frakciója támogatásáról biztosította a javaslatot.

MSZP: csődöt mondott a kormány járványkezelése

Tóth Bertalan (MSZP) arról beszélt: Európában és a világon az egyik legmagasabb a járvány miatti halálozás Magyarországon. Több mint 34 ezer ember halála jelzi, hogy a kormány járványkezelése megbukott, ehhez nem kellett volna rendkívüli felhatalmazást kérni - tette hozzá. A szocialisták vezérszónoka ismertette az MSZP által benyújtott módosító javaslatot. Ebben azt szeretnék kizárni, hogy a kormány a veszélyhelyzetre való hivatkozással a választásra irányuló törvények szabályaitól rendeletben eltérjen, valamint azt, hogy ne alkothassanak választással kapcsolatos szabályokat, amelyek a választási eljárást - különösen a kampánytevékenységet, a véleménynyilvánítást, a gyülekezést, a közérdekű adatok megismerését, a sajtó szabadságát, vagy a választójog alapját képező nyilvántartásokat - befolyásolják. Hozzátette: a veszélyhelyzet ideje alatt a választásra irányuló szabályok elfogadását négyötödös többséghez kötnék. Ezzel a kormány tanúbizonyságot tehetne arról, hogy nem élnek vissza a felhatalmazással - emelte ki. Tóth Bertalan közölte: a szocialisták nem támogatják a veszélyhelyzet meghosszabbítását.

LMP: a kormányt terheli a felelősség a tragédiákért

Keresztes László Lóránt (LMP) úgy fogalmazott: a kormányt terheli a felelősség azokért a tragédiákért, melyeket a magyar családok éltek meg, és azért a helyzetért is, amelyet a magyar gazdaság és a társadalom kénytelen elviselni. A korlátozó intézkedéseket számon kérve kétségbe vonta azt, hogy az elmúlt hetek-hónapok elmaradt lépéseinél a kormányt az egészség védelme motiválta volna. Felszólalásában arról is érdeklődött, hogy milyen prognózisokkal számol a kormány, és a helyi döntéshozók miért nem kapnak részletes statisztikákat, települési lebontottsági adatokat. Az LMP vezérszónoka szerint a kormány nem élt, hanem visszaélt a korábban kapott felhatalmazással, és "brutális megszorító intézkedéseket" hozott. Keresztes László Lóránt szerint amikor az önkormányzatoktól vesznek el pénzt, közvetlenül a magyar embereket károsítják meg. Jelezte: az LMP-frakció nemmel fog szavazni a javaslatra.

Jobbik: rétestésztaként nyúlik a veszélyhelyzet

Lukács László György (Jobbik) arról beszélt, a sokszori meghosszabbítás miatt rétestésztaként nyúlik a veszélyhelyzet, "Orbán Viktor veszélyhelyzetből veszélyhelyzetbe kormányozza az országot", de eközben nem a probléma felszámolására koncentrál, hanem saját hatalmának politikai céljai szerinti átszabására. Példaként a közérdekű adatigénylés nehézségeit említette, hozzátéve, a kormányzat nyilvánvalóan arra törekszik, hogy "semmit ne lehessen látni a járványkezelésből". A képviselő kiemelte: azokban az országokban, ahol sikeres volt a helyzet kezelése, folyamatos és őszinte kommunikáció zajlott a témában. Hozzátette: miközben rendszeresen az ellenzéket vádolja a kormányoldal vakcinák elleni kampányolással, a Fidesz által nagy arányban nyert legszegényebb járásokban a legalacsonyabb az oltottak aránya.

Mi Hazánk: hazudnak a járványról

Dúró Dóra független képviselő arról beszélt: semmi nem úgy lett, ahogyan ígérték korábban kormányoldalon. Idézte Orbán Viktor áprilisi ígéretét, amely szerint nem lesz kötelező az oltás, a vírus pedig "lepattan" a beoltottakról, vagy Gulyás Gergely szintén tavaszi közlését, hogy nem kell majd harmadik oltás, akárcsak szakemberek azon kijelentéseit, hogy nem lesz negyedik hullám, 5-6 millió oltottnál kialakul nyájimmunitás. Dúró Dóra hangsúlyozta: senkinek nincs hosszú távú tapasztalata az oltásokról, se arról, hogy a vakcinák védenek-e a most felbukkant legújabb variáns ellen, így jogos, ha valaki nem olttatja be magát, hanem "más módját választja a védekezésnek". Felvetette, a járványban elhunytaknál sokkal többen áldozatai a szegénységnek, a depressziónak vagy a karantén alatti elhízásnak, a szűrővizsgálatok elmaradásának.



Szószóló: szükség van a hosszabbításra

Szolga József horvát nemzetiségi szószóló arról beszélt: szükség volt és van a veszélyhelyzeti jogrend meghosszabbítására, hiszen a kiemelkedően eredményes oltási program dacára a járvány negyedik hulláma is elérte az országot. Fontos, hogy a kormánynak lehetősége legyen hatékony és gyors döntéseket hozni ebben a helyzetben. Mindenkit arra kért, éljen az oltás nyújtotta védelemmel.

Független: titkolják a kórházban lévő oltott-oltatlan arányt

Szél Bernadett (független) szerint a Fidesz-KDNP a veszélyhelyzetet arra használta, hogy gátlástalanul kiszolgálja a kormány hatalmát és oligarcháit. Arra használják, hogy teljesen kiiktassák az ellenzéki kontrollt, a maradék átláthatóságot is elveszik - mutatott rá. Szóvá tette, hogy a magas költségen beszerzett, majd lejáró PCR-teszteket most elégetik. Eközben egy öttagú család a tesztelésért 100 ezer forintot kénytelen fizetni - jegyezte meg. Kritizálta a kormányt, amiért szerinte titkolja többi között, hogy milyen arányban vannak a kórházban, lélegeztetőgépen lévők közül az oltottak és az oltatlanok. Ez a történet nem szól másról, minthogy azt csinálhassanak, amit akarnak - mondta. Járvány van, veszélyhelyzet van, de amit Önök csinálnak, az szégyen - fogalmazott.

Az ÁSZ-elnök is hozzászólt

Domonkos László, az ÁSZ elnöke arról beszélt, hogy a törvényjavaslat érinti a távmunka intézményét, amihez elemzést készítettek. Rámutatott: a táv- és otthoni munka során a rendelkezésre állás helyett az elért eredmények kerülnek a középpontba. Kitért arra, hogy a távmunka javíthatja a foglalkoztatottságot azon csoportokban, amelyekben a munkavállalók közlekedési, lakhatási okok miatt, vagy egészségbeli állapot romlása okán kevésbé tudtak megjelenni a munkaerőpiacon. Hosszú távon az otthon és az irodában végzett munka szabályozott és kiszámítható kombinációja lehet az optimális foglalkoztatási forma - fejtette ki. A törvényjavaslat is ezt a megközelítést alkalmazza - jegyezte meg. Kitért arra is: egyre több, korábban külföldön dolgozó magyar munkavállaló itthon keres munkát, vagy itthonról végzi külföldre irányuló tevékenységét.

Mi Hazánk: tömeges emberkísérlet zajlik

Apáti István független képviselő arról beszélt, hogy nemcsak a vakcina beszerzési szerződések ismeretlenek, hanem a mellékhatások és a következmények is. Ezeket egy egyszerű láz- és fájdalomcsillapítónál is megismerhetik a betegek, de "a vakcináknál semmit nem lehet tudni". Egyfajta tömeges emberkísérlet zajlik az egész világon - vélte, és "totális következetlenséggel vádolta a kormányt". Az oltásokkal összefüggésben a Mi Hazánk Mozgalom mindig is azt mondta, mindenkinek a saját döntésére bízza, hogy beoltatja magát vagy sem - hangoztatta. Járványszolidaritási adó kiszabását sürgette a koronavírus-járványon meggazdagodó nagyvállalatokkal szemben, de ezt szerinte a kormány kerüli, mint "vámpír a fokhagymát".

MSZP: a kormány hadjáratot folytat az önkormányzatok ellen

Varga László (MSZP) azt mondta: a kormány a járvány elleni védekezést "lepelként használta" az önkormányzatokkal szembeni hadjárat lefolytatására, ez azonban az emberek elleni hadjárat is. Arra hivatkozott: a kormány a veszélyhelyzet időszakában az önkormányzatok iparűzési adó bevételeinek egy részét és a gépjárműadó egészét elvette.

Fidesz: semmilyen hadjáratot nem folytat a kormány

Kara Ákos (Fidesz) kijelentette: semmiféle hadjáratot nem folytat a kormány az önkormányzatok ellen. Hozzátette: az ország minden pontján töretlenül fejlődnek a települések. Szerinte egy kivétel van, Budapest, ezért a baloldalnak "a saját háza táján" kellene sepregetnie.

LMP: a kormány visszaélt a rendkívüli jogrenddel

Keresztes László Lóránt (LMP) azt vetette fel: a kormány a járvány időszaka alatt olyan intézkedéseket hozott, amelyeknek nem volt köze a védekezéshez. Ilyen volt szerinte a Fudan egyetem ügye és a magyar egyetemek "kiszervezése" is.

Zárszó

György István államtitkár zárszavában úgy értékelt: az ellenzék a vitában "felmondta a leckét", nem a javaslathoz kapcsolódtak a hozzászólások.

Elképesztőnek nevezte a független Apáti István és Dúró Dóra hozzászólását, és visszautasította állításaikat.

Arra hívta fel figyelmet: amíg volt oltakozó, addig Magyarország az európai átlag elején volt, majd 5,5 millió főnél volt az "üvegplafon", "ezt szép lassan toljuk fel a fejünk fölé". Elmondta: a meghosszabbított oltási akcióhéten eddig közel 900 ezer ember kapott vakcinát. Visszautasította, hogy a kormány ne nyilvánított volna részvétet az elhunytak miatt. Jelezte: Magyarország az átlag halálozás tekintetében Európa közepén van.

