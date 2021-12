Anyaország :: 2021. december 8. 17:43 ::

Többfelé ónos esőre, illetve havazásra figyelmeztetnek

Ónos eső és havazás miatt is adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökre.

Az MTI-hez szerdán eljuttatott veszélyjelzés szerint ónos eső lehetősége miatt Veszprém megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Ott több órán át tartósan eshet ónos eső. Budapestre, Pest, Baranya, Fejér, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki az ónos eső miatt.

Emellett Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyére a havazás miatt is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Szerda késő este nyugat felől érkezik a csapadékzóna. Az Alpokalján már kezdetben is havazás várható, míg a Dunántúl más részein havas esőre, ónos esőre lehet számítani.

Csütörtökön a hajnali órákra az ónos eső már a Dunántúl középső és keleti felére is kiterjed (döntően átmeneti jelleggel), de kiemelten Veszprém megyében akár 5 milliméternyi csapadék is hullhat a késő délelőtti órákig. A csapadék halmazállapota ezt követően északnyugat felől nagyobb területen havazásba vált át. Az Északnyugat-Dunántúlon 10 centiméternél is több, az Alpokalján akár 20 centiméternyi hó is összegyűlhet.

Azt is megjegyezték, hogy csütörtökre virradó éjszaka zúzmarás ködfoltok képződhetnek.

Csütörtökön napközben a megélénkülő északnyugati szél az Észak-Dunántúlon hordhatja a havat - írta a meteorológiai szolgálat.

Az MTI-hez eljuttatott közleményében a közútkezelő azt kérte, hogy aki a várható ónos esővel és havazással érintett területen közlekedne, még utazás előtt tájékozódjék az aktuális forgalmi helyzetről, az út- és látási viszonyokról a cég Útinform szolgálatának diszpécsereinél, vagy a www.utinform.hu oldalon.

Kiemelték: a Magyar Közút Nonprofit Zrt. illetékes mérnökségei a szükséges előszórási és hóeltakarítási munkákról ütemezetten gondoskodni fognak. Először a gyorsforgalmi hálózaton, majd a főutakon, ezt követően a településeket összekötő mellékutakon, illetve bekötőutakon végeznek síkosságmentesítést, amíg az indokolt, vagy amíg a havazás el nem áll - olvasható közleményükben.