Anyaország, Antimagyarizmus :: 2021. december 11. 15:32 ::

Idén is megtámadták a kettőskeresztet a magyar- és kereszténygyűlölők - a hanukagyertya-őrség nem találja őket

Miután Soproni Tamás momentumos polgármester ismét úgy határozott, hogy csak a hanukagyertyáknak ad közterület-használati engedélyt a Nyugati tér frekventált részén, a Mi Hazánk kettőskeresztjének viszont nem, kiskirálykodó döntése és uszítása nyomán idén is megrongálták keresztény és nemzeti jelképünket - írja közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke. Alább a folytatás.

A Momentum terézvárosi polgármestere idén is azzal az indokolással utasította el közterület-használati kérelmünket, hogy a Nyugati téren nincs hely… Két éve még nyíltan beismerte, hogy politikai alapon diszkriminál minket. Tiltása ellenére ökumenikus keretek közt felállítottuk a keresztet, mert Magyarország a magyaroké! A polgármester nácizó uszítása nyomán sajnos nem meglepő, hogy idén is tettlegességig fajult a keresztényellenesség, többször megrongálták a Nyugati téren felszentelt keresztünket. Nem tolerálták a nemzeti színű gyertyákat sem, ellopták azokat a talapzatról, s letépték az "Áldott karácsonyt és boldog új évet a keresztény és magyar országnak!" feliratokat az ökumenikus keretek közt felállított kereszt talapzatán, végül egy részét össze is törték.

Idén is feljelentést tettem, de egyelőre ugyanúgy eredménytelenül, mint a korábbi években, amikor a számos rongálás egyetlen elkövetőjét sem kutatta fel a rendőrség, mely csak a hanukagyertyákat őrzi. Ez ugyanolyan kettős mérce, mint hogy a zsinagóga állandó rendőri védelméhez hasonló biztosítást hiába kezdeményeztünk a Szabadság téri, Hazatérés református templomának, holott csak utóbbit szokták megtámadni (főként a bejáratánál lévő Horthy-szobrot, de a lépcsőt is vörös festékkel öntve le), Pintér Sándor mégis megtagadta a zsinagógához hasonló rendőri felügyeletet.

A kereszténység általános jelképe forgalmas közterületekre helyezésének fő célja, hogy az emberek megálljanak egy pillanatra a karácsonyi bevásárlási láz miatti rohanásban, és elgondolkozzanak az ünnep valódi értelmén… A keresztállítási misszió tehát egyfajta tüntetés is népünk fogyasztói társadalommá való züllesztése ellen. Karácsony üzenete ma is ez az örömhír: „Velünk az Isten” (Mt 1,23). Mi azt is hirdetjük vele, hogy a kereszténység gondolatvilága minden napunk része kell legyen, így jelképesen a kereszteket sem engedjük a templomokba zárni. Ezen eszmeiség alapján javasoltuk a hit- és erkölcstan bevezetését az iskolákban, az egyházi esküvő állami elismerését, illetve magzatéletvédő, szívhangos javaslatunk is keresztény etikai alapokon nyugszik - zárul a közlemény.



Így állították fel



Így szentelték fel



Így rongálták meg



Így javították ki

Radnóti Zoltán rabbi mindeközben ebben is csak antiszemitizmust lát:

A keresztállítás pillanatai:

(Kuruc.info)