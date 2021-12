Anyaország, Cigánybűnözés :: 2021. december 16. 07:17 ::

Fegyveres őröknek kell(ene) kísérni az utasokat egyes vonatokon a tomboló cigánybűnözés miatt

Megnőtt a Debrecen környéki éjszakai és kora reggeli járatokon a rendbontások száma, így egyes vonatokon november 29-től készenléti rendőrök és vasútőrök is utaznak. Vasárnap óta már egy délutáni járaton is fegyveresek biztosítják az utazást – írja a Telex. Ugyanakkor azt is hozzáteszik, amikor kipróbálták az egyik vonatot, nem találkoztak velük. A hivatalos közlés szerint az akció működik, mint ahogyan a MÁV által biztosított testkamerák is.



Korábbi illusztráció (forrás: Police.hu)

Nagyot romlott a vonattal utazók és a vasúti dolgozók biztonságérzete több Debrecen környéki vonaton az utóbbi időkben. Az egyik vasutas szakszervezethez, a VDSZSZ-hez érkezett jelzések szerint kiabálnak, provokálnak és rettegésben tartják az utasokat és a jegykezelőket a MÁV hajnali és késő esti járatain jegyek és okmányok nélkül utazó, sokszor bedrogozott rendbontók. A vasutasok szerint az is probléma, hogy a jegyvizsgálók zömében egyedül dolgoznak, közülük is főleg a nők érzik azt, hogy nincsenek biztonságban.

Ennek hatására döntött úgy a MÁV, hogy november 29-től a vasúttársaság biztonsági munkatársai és a készenléti rendőrök utazzanak a Nyíregyháza-Debrecen-Budapest Nyugati pályaudvarig közlekedő napi öt, majd december 12-től már hét járaton. Elméletben legalábbis: amikor a telexes héberek kipróbálták a 15:45-kor Nyíregyházáról induló és Budapest Nyugati pályaudvarig közötti vonatot, egyetlen rendőrrel vagy biztonsági őrrel sem találkoztak, mint ahogyan az általuk megkérdezett utasok sem. Igény pedig lenne rájuk, ahogy egy fiatal fiú megjegyezte: különösen hasznosak lennének egy esti utazáson, ha valaki netán elaludna, és őrizetlenül maradna a csomagja.

Nincs megelégedve az intézkedéssel a problémát jelző szakszervezet sem. Ők szintén tapasztalták, hogy egyes vonatokon a beígértek ellenére elmaradtak ellenőrzések, de nem tekintik minden esetben hasznosnak a korábban bevezetett testkamerákat sem.

Ezeket a MÁV 2019 szeptemberétől használja, és jövő évre további közel 1000 darabot rendelt belőlük. A vasúttársaság közleménye szerint „mérhetően csökkent a jegykezelőket ért atrocitások száma”, ráadásul „a jegykezelők nemcsak a mobiljukkal, hanem a vészjelzővel is tudják értesíteni a biztonságiakat”, akiknek számát előre láthatóan tovább növelik a következő hetekben.

A november végén indult akciót a rendőrség is sikeresnek tartja, az ORFK a Telex kérdésére azt válaszolta, hogy november 29-től december 8-ig egyetlen egy esetben sem kellett a rendőröknek intézkedniük ezeken a vonatokon. A szakszervezet szerint viszont a valódi megoldás az lenne, ha az éjszakai, illetve a kora reggeli járatokon legalább 2 jegyellenőr lenne szolgálatban.