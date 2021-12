Anyaország :: 2021. december 29. 16:14 ::

Megkérdezték Borkaitól, igaz-e, hogy öngyilkos lett

Több vonalon is terjed a pletyka, ami arról szól, hogy Borkai Zsolt, Győr volt polgármestere tegnap öngyilkosságot kísérelt meg és kórházban fekszik. A Telex megkérdezte erről magát az érintettet, aki azt üzeni, köszöni, jól van, és ő is sokszor hallotta már a saját öngyilkosságának történetét.



A pokol kapujában...

Az egészen konkrét részleteket tartalmazó állítás többször is eljutott már az elmúlt hetekben egyes helyi sajóorgánumokhoz, akár egy láncüzenet. Egy nagyobb hullám november elején Budapestig is elért, akárcsak a mostani. Annak idején a Telex megkereste Borkai Zsoltot, aki mindenkit megnyugtatott a hogyléte felől. A pletyka azonban azóta egész Győrön végigsöpört, és hetek óta tartja magát, többféle verzióban.

Most jellemzően nem is Facebookon terjed az álhír, inkább csak szóban. Ismét megkeresték ezzel kapcsolatban a volt győri polgármestert, aki a választ már azzal megadta, hogy felvette a telefont, és beleszólt: "tessék, Borkai Zsolt". Aztán, ha nem is a legnagyobb örömmel, de kedélyesen reagált a rendíthetetlenül terjedő információra:

Sokszor kerestek már ezzel kapcsolatban, az is eljutott hozzám még az elején, hogy az öngyilkosság sikerült. Aztán sokan látták, hogy ott vagyok például a kézimeccsen, vagyis élek. Valószínűleg ezért vett új kanyart a történet, és már arról szól, hogy csak öngyilkossági kísérletet hajtottam végre. Még olyat is hallottam, hogy a feleségem vágott le a kötélről. Nem tudom, ki és miért terjeszti ezt. Azt nem hiszem, hogy politikai oka lenne, mert én már régóta nem vagyok ott a politikai porondon. Természetesen látom, hogy újabb posztjai is vannak az "ördög ügyvédjének. Ami engem illet, nyugodtan leírhatják, hogy jól vagyok. És azt is, hogy a sportolói mivoltomnak köszönhetően van bennem elég erő ahhoz, hogy az átélt pokol után is folytatni tudjam az életemet. Nem teszem meg senkinek ezt a szívességet.

Szerinte, ebből, ahogy a mondás is tartja, az a tanulság is levonható, hogy sokáig fog élni.

