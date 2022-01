Anyaország :: 2022. január 2. 12:44 ::

Szelimország: 12 év múlva az újszülöttek többsége nem magyar, hanem cigány lesz

19 éves nő negyedik gyermeke, Szelim lett 2022 hazai "elsőszülöttje". Minden évben szimbolikus jelzés, hogy milyen nemzetiségű Magyarország első szülöttje, hiszen kisebbséggé válhatunk saját hazánkban. A cigányság népességrobbanására már csak a Mi Hazánk Mozgalom figyelmeztet, pedig az eltartók-eltartottak arányának romlásával már nem pusztán a nyugdíjrendszer, hanem az egész államháztartás fenntarthatatlansága fenyeget - írja közleményében Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke, alább a folytatás.

Pár éve nagy vihart kavart, amikor Rikárdó lett az év első gyermeke egy 23 éves anya negyedik gyermekeként, s ennek kapcsán azt merészeltem írni : „azért persze szaporodik a magyar is néhol, pl. a mi családunkban is többen vagyunk, mint négy éve. :-) Bőséges gyermekáldást kívánok minden honfitársamnak az új évre!” Most a miskolci kórháztól azt a tájékoztatást kaptam, hogy 19 éves az immár négygyermekes anya (június második felében töltötte be a 19. életévét, a pontos dátumot nem írom le, ahogy a nevét sem, pedig megkaptam). „Annyira gyors volt a szülés, hogy az édesanyát 0 óra 1 perckor vettük fel az osztályra, és pár perc múlva, 0 óra 4-kor már meg is született a baba. Valójában szerencse, hogy még idejében sikerült beérkezniük a szülőszobába egy Miskolc környéki településről mentővel” - nyilatkozta a főorvos.

12 év múlva az újszülöttek többsége nem magyar, hanem cigány lesz.

Pokol Béla az Európa végnapjai - A demográfiai összeroppanás következményei című könyvében is kimondta, hogy a cigányság generációnként megduplázódik - míg a magyarság szinte megfeleződik, tehetjük hozzá, hiszen a cigányság által kevésbé lakott megyékben 1,1 körüli termékenységi rátát is láttunk, azaz a magyarságé kb. 1 lehet. Ezért kongatja meg a vészharangot a Mi Hazánk:

Nem lehetünk Cigányország!

Mondhatják azt egyesek, hogy pl. az ukrán, a bolgár vagy a cigány is magyar (és örülök, ha esetenként tényleg legalább részben magyar identitással is rendelkeznek), de a törvény szerinti 13 nemzetiséget nemcsak népszámláláson kellene külön mérni, de a születésszámukat is, ha érdekel minket a jövő. Nem az a rasszista, aki tisztán szeretne látni, hanem pl. amely kormányzat bőrszín alapján oszt ki pl. „romaintegrációs” támogatásokat, melyeket a Mi Hazánk megszüntetne.

