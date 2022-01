Anyaország, Videók :: 2022. január 5. 09:58 ::

Márki-Zay beismerte vereségét: nem lesz saját frakciója "roma emberekkel kiegészülve"

A balliberális ellenzéki pártok miniszterelnök-jelöltje a Telexnek megerősítette: noha még mindig reménykedik, hogy a hat szövetséges párt meggondolja magát, de inkább elengedi a hetedik frakcióra vonatkozó igényét, és lezárja az ezt övező vitát.

„Őszintén remélem, hogy a pártok meggondolják magukat, de az biztos, hogy részemről ezen sem fog múlni az ellenzéki egység” – mondta Márki-Zay. Azután kérdezték meg tőle, hogy most akkor lemondott-e a hetedik frakció tervéről, hogy kedden este az ATV-ben erre utaló nyilatkozatot tett, ám konkrétan nem mondta ki, hogy lezártnak tekinti az ügyet.

Márki-Zay ekkor a megkeresésre megerősítette, hogy a kialakult helyzet feloldása érdekében lemond tervéről. Tehát tényleg Gyurcsány mondja meg, ki a kapitány, amint azt ennek a cuki kis fideszes agitátornak megerősítette:

Azt a látszat kedvéért még hozzátette, továbbra is kitart amellett, hogy a "magyar romák" és más társadalmi csoportok, így az ellenzéki pártokkal eddig azonosulni nem tudó "konzervatívok" képviseletéhez szükséges lenne ez a gesztus.

Az biztos, hogy Márki-Zay szeretne túllendülni ezen a kérdésen, ami nem csak kedd esti interjúját és az elmúlt napokat uralta, sőt sokan az ellenzéken belüli, egyre fokozódó üzengetéseket is ennek tudják be. Márki-Zay Péter az előválasztási győzelme után állt elő az ötlettel, hogy szeretne egy hetedik frakciót a "konzervatívoknak", sőt, azóta már az is felmerült, hogy pártot is alapítana. Valójában azonban a Pálinkás József és Gémesi György nevével fémjelzett, már bejegyzett pártokra épített volna, "roma emberekkel" (bizony, ilyen viccesen fogalmaznak a telexes zsidócskák) kiegészülve. Elsősorban a Fideszből kiábrándult, "jobbközép" választókat szeretné megszólítani a hódmezővásárhelyi polgármester, ezért is tartotta volna fontosnak, hogy még a választás előtt létrejöjjön egy ilyen formáció.

Az ugyanakkor már tavaly ősz óta világos volt, hogy ez szembemenne a pártok érdekeivel, azaz a minél nagyobb létszámú frakciók lehetőségével, és az is kiderült, hogy elsősorban a Demokratikus Koalíció és a Jobbik nem támogatja az előválasztás szabályrendszerének megváltoztatását, azaz azt szeretnék fenntartani, hogy alapvetően hatpárti koalíció jöjjön létre. Márpedig Gyurcsány Ferenc és új csicskája nélkül ilyen döntést nem lehet hozni.

A balliberális ellenzéken belül emiatt vagy főként ennek farvizén eluralkodtak a feszültségek az elmúlt hetekben, hiszen az adminisztratív és a politikai választási felkészülés részeként ez a kérdés lett a közös lista összeállításának egyik sarokpontja. Noha a miniszterelnök-jelölt szerint mindeközben jól áll az ellenzék választási programja, és több érdemi kérdésben már megállapodott a hat párttal, az elmúlt napokban mégis úgy tűnt, a belső konfliktusok ismét átveszik az irányítást az együttműködés felett.

Hiába ült le például szilveszterkor Hódmezővásárhelyen Márki-Zay Péter és Jakab Péter, az elmúlt napokban is folytatódtak a nyílt üzengetések, a kritikus nyilatkozatok pedig csak még erőteljesebbé váltak. Sőt, egészen odáig ment a dolog, hogy Jakab kedden nyilvánosan lehülyézte Márki-Zay Pétert.

Mindezek után egy meghívóból az is kiderült, hogy miközben szerda délelőtt Márki-Zay mellett valamennyi együttműködő párt elnöke ott lesz a ballibek népszavazási kampányát felpörgetni kívánó sajtótájékoztatón, a Jobbik elnöke helyett a párt alelnöke megy el.

Noha szinte minden ellenzéki szereplő azt hangoztatja, az a legfontosabb, hogy egységes erőt mutassanak, ehhez pedig az kell, hogy a vitás kérdéseket zárt ajtók mögött, civilizáltan tudják rendezni, a közös ügyeket pedig intenzívebben vinni, egyelőre még az is kétséges, sikerrel járnak-e akár csak a szükséges kétszázezer népszavazási aláírás összegyűjtésével a megfelelő időben ahhoz, hogy az általuk kezdeményezett referendumot egy időben, az áprilisi országgyűlési választással összevonva, a kormány által kezdeményezett gyermekvédelmi népszavazással együtt meg lehessen tartani.