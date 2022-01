Anyaország :: 2022. január 4. 09:15 ::

Jól indul az év: Jakab lehülyézte és -hazugozta Márki-Zayt

A hülyeség nem válogat - jelentette ki a párt lapjának a Jobbik elnöke annak kapcsán, hogy a kormányfőjelöltjük a nyugdíjas Fidesz-szavazók járvány általi megtizedelésének örvendezett. Azt is állította, hogy Márki-Zayt hazugságon érte, amikor az kevesellte a Jobbik anyagi hozzájárulását a kampányhoz.



Veletek nehéz lesz...

Részlet az Alfahírnek adott interjúból:



- Mikorra sikerül összehangolni úgy a zenekar játékát, hogy a hallgatóság ne hallja ki a karmester, vagy az egyes zenészek játékát?

A zenészek nagyon régóta zenélnek már együtt. Megismertük egymást, az előválasztáson pedig valóban választottak az élünkre egy karmestert. Az ő feladata kiszűrni a disszonáns hangokat, és megteremteni a teljes harmóniát, hogy az ellenzék ne csak egységes legyen, de hatékony is.

- De meddig várjunk? Három hónappal a választások előtt most azzal kell foglalkozni, hogy a karmester fideszes nyugdíjasok haláláról beszélt.

- Hogyha az elmúlt 30 év politikáját akarnám folytatni, akkor most elkezdeném megmagyarázni, hogy ezzel miért nincs probléma. De mivel nem az elmúlt 30 év politikáját akarom folytatni, ezért nem kezdek el vállalhatatlan mondatokat megmagyarázni. Ezzel az állítással szerintem igenis probléma van. Egészen abszurd maga a felvetés is, hogy a Covid áldozatai között milyen arányban vannak fideszes vagy ellenzéki szavazók. Politikusként két dolog érdekelhet: hogy a gyászolók minél hamarabb megnyugvást találjanak, és hogy a kormány elhibázott járványkezelése ne szedjen több áldozatot.

A halál nem válogat pártszimpátia alapján, és úgy tűnik, hogy a hülyeség sem.

- Ez hogy működik az ellenzéken belül? A miniszterelnök-jelölt külön kommunikációt folytat, vagy a pártelnököknek van ráhatásuk erre?

- Van egy kommunikációs stáb, ami meghatározza a miniszterelnök-jelölt kommunikációját, és ennek összhangban kell lennie a közös programmal. Nagyon fontos, hogy ha egységes ellenzékről beszélünk, akkor a karmester is velünk egységesen kommunikáljon.

- Megkerülte a választ. Szóval, valakinek jóvá kellett hagynia, hogy elhangozzon ez a mondat Márki-Zaytól? Vagy van önálló mozgástere a miniszterelnök-jelöltnek?

- Ilyen mondatok esetében nekem nem lenne szükségem külső kontrollra, magamtól nem mondok olyat, ami összeegyeztethetetlen a keresztény értékekkel, vagy akár csak az emberséggel.

(...)

A karmester úr hazudik, a szavazókat árulózza és semmibe veszi a választói akaratot

- A hódmezővásárhelyi egyeztetésen az anyagi kérdésekről sikerült megegyezniük?

- Ő bemondott egy számot, ami nem létezik. Azt mondta, hogy a Jobbik éves szinten 2,7 milliárd forintból gazdálkodik, és ehhez képest rendkívül csekély mértékben járulunk hozzá a kampányhoz. De ez nem igaz. Van amiből a frakció, van amiből a pártalapítvány működik, de ezeket a pénzeket nem fordíthatjuk kampányra. A Jobbik 500 millió forintból gazdálkodik évente, amiből a párt infrastruktúráját is életben kell tartani, miközben túl vagyunk egy egymilliárdos ÁSZ-büntetésen. Lényegében Márki-Zay Péter is elismerte, hogy nem valós számok birtokában fogalmazott meg velünk szemben kritikát, elnézést is kért, ha ezzel megbántott bennünket. Az anyagi jellegű súrlódásokat sikerült ezen a négyszemközti megbeszélésen elsimítani.

- Ez örvendetes hír. A hetedik frakció kérdése nyitott még?

- Világossá tette, hogy ragaszkodik a hetedik frakcióhoz, mondván, hogy csak ezzel tudja garantálni a csalódott fideszes szavazók megszólítását. Ezt akár mondhatta volna az előválasztás előtt is, ám a szabályokat akkor mindenki elfogadta. A szervező hat párt fog frakciót alapítani, és Márki-Zay a Párbeszédet választotta. Még azt az engedményt is megadtuk neki, hogyha az Új Világ Néppárt öt körzetben megnyeri az előválasztást, akkor alakíthatnak egy frakciót. De a választók nem kértek sem az Új Világ Néppártból, sem pedig annak miniszterelnök-jelöltjéből. A szabályokon menet közben nem változtatunk, mert az káoszt eredményez, márpedig a Fidesz legyőzéséhez rendre, stabilitásra van szükség.

- Márki-Zay Péter szerint aki nem támogatja a frakcióalakítását, az Orbán Viktort tartja hatalomban.

- Az előválasztáson részt vevő összes szavazót nem lehet leárulózni vagy fideszességgel vádolni. Ha Márki-Zay Péter egy, a gyakorlatban nem létező pártból önálló frakciót akar grundolni, azzal semmibe veszi a választói akaratot. Azt pedig tisztelni kell, akár tetszik nekünk, akár nem.

- Ez egy szakítópróba Márki-Zay Péter és az ellenzék között?

- Én a hetedik frakció kérdésében világossá tettem az álláspontomat. Nem támogatom. Bízom benne, hogy a hat ellenzéki párt egységet fog mutatni ebben a kérdésben is, a miniszterelnök-jelölt pedig nem mehet szembe az egységgel.

- Gondolom, ezzel nem nagyon akarják már húzni az időt három hónappal a választások előtt. Mikor lesz erről végleges döntés?

- Szeretném, ha napokon belül, hiszen már késésben vagyunk. Az egységes ellenzék kampányarculatára, a program véglegesítésére kellene koncentrálnunk, ehelyett egy korábban szavak szintjén sem létező frakcióról beszélünk.

