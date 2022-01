Anyaország, Cigánybűnözés :: 2022. január 17. 19:17 ::

Cigányjárás után: a lakásfoglalókat sikerült eltakarítani, a szemetük maradt

Több korábbi híranyagban is beszámoltunk róla, hogy a Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjai egy illegális lakásfoglalási eset kapcsán nyújtottak segítő kezet egy családnak, akiknek a Bács-Kiskun megyei Tass településen található ingatlanukba egyik napról a másikra egy cigány család költözött be, mondván, a lakás az övék.

Ennek már négy éve, és a jogos tulajdonos azóta nem használhatta az ingatlant, noha több közművet is ő volt kénytelen fizetni. Majd 2020 őszén végső elkeseredésében vette fel a kapcsolatot László Attilával, a Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetőjével.

Az ingatlan tulajdonosa több eredménytelen eljárást követően, végül a MÖM és a Mi Hazánk Mozgalom jogásza, dr. Fiszter Zsuzsanna segítségével terelte jogi útra ismét az ügyet, amelyben a Kunszentmiklósi Járásbíróság járt el, majd a második tárgyalási napot követően november 24-én dr. Varga Erika bírónő mondta ki az ítéletet, amely értelmében a jogosulatlan ingatlanhasználóknak legkésőbb 2022. január 16-án el kell hagyniuk az ingatlant. Az ügyben alperesként szereplő illegális lakásfoglalók ugyanis nem tudták hitelt érdemlően bizonyítani, hogy milyen jogcímen tartózkodnak az ingatlanban.

A kiköltözési határidő napján, január 16-án reggel 8 órakor érkezett meg Balogh Viktor és családja (a jogos tulajdonosok) az ingatlanjukhoz a MÖM tagjainak kíséretében, mivel a jogosulatlan ingatlanhasználók az előző napon még a házban tartózkodtak. Balogh Viktor az érkezése előtt néhány nappal tájékoztatta a rendőrséget arról, hogy a szóban forgó napon a barátaival fog érkezni az ingatlan birtokbavétele céljából. A rendőrség biztosította őt, hogy amennyiben ellenállás mutatkozik, ők természetesen a törvényeknek megfelelően közreműködnek az ingatlan kiürítésében.

Szerencsére erre nem került sor, mivel Balogh Viktor és a MÖM tagjai a vasárnap reggeli órában üresen találták az ingatlant. Arról, hogy milyen állapotban, talán jobb lenne szót sem ejteni, mivel egy katasztrófahelyzet utáni látkép tárult az érkezők szeme elé.

Mind az udvart, mind a ház belsejét elborította a kosz és a szemét, mintha nem is emberi teremtmények lakták volna előtte a házat. Viktor lányának és három gyermekének, majd csak egy alapos fertőtlenítést és teljes felújítást, rendbetételt követően lehet otthona a tönkrevágott ingatlan, amelynek helyreállítási költsége több millió forintra is rúghat. Szó szerint semmi nem maradt egyben a házban, szinte pokoli a pusztítás.

A MÖM tagjai is megdöbbenve álltak, látva a körülményeket, mivel a család anyagilag nem áll túl fényesen, ezért felajánlották segítségüket a ház mielőbbi rendbetételében.

Mindenesetre a tulajdonos mellett most az utca lakói is nyertesek lettek, hiszen az eltérő kultúrával rendelkező ingatlanbitorlók megkeserítették az utca normális lakóinak az életét is.

Tudjuk, ez csak egy eset a sok százból, hiszen az ország szinte minden területén nagyon sokan szenvednek az illegális lakásfoglalók miatt. Az ilyen esetekben nem csak az elfoglalt ingatlant teszik tönkre, hanem általában az egész utca vagy környék szenved az ilyen alakok viselkedésétől.

(MÖM-hírszolgálat nyomán)

