A maffiózó jelenleg pedig a Berettyóújfaluban lévő rabkórházban tartózkodik, méghozzá olyan elgyötört állapotban, hogy az élettársa is alig ismerte meg - derül ki az RTL megrázónak szánt riportjából.

Idézünk a "drámai" vallomásból:

Ugye, hát én a Skype-on látom őt. Amikor megláttam, azt hittem, eldobom a telefont, mert nem akartam megismerni. Úgy néz ki. Tolókocsi, beszélni tud. Sokszor zavart, többször elesett a cellában… Amikor ő nagyon rosszul volt és nem tudott felkelni az ágyból, két órát várt egy pohár vízre. Megkérte, hogy fordítsák meg, mert nem tudott megfordulni. Szólt délelőtt, este lett megfordítva. Borzasztó állapotban van, amikor bekerült, volt körülbelül 130 kiló, most 86 kiló.

Van neki ez az alvászavara, ami azt jelenti, hogy légzések maradnak ki neki, és ő egy géppel alszik. Ezt félévente be kéne állítani, hogy ne legyen problémája, mert haláleset is előfordulhat emiatt.

Van egy szteroidfüggősége, neki kellene kapnia szteroidot, ez is egy halálos betegség. Van neki egy mellékvesekéreg-elégtelensége, ez is egy halálos betegség. Amikor a bv-intézetbe került, őt nem kontrollálták, ő azokat a gyógyszereket kapta, amiket egy évvel ezelőtt is kapott.