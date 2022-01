Anyaország :: 2022. január 31. 11:35 ::

Sztrájk: van olyan iskola, ahol 500 diák hiányzott az első két óráról

Bár a kollégák egy jelentős részét megpróbálták lebeszélni, a vártnál is több pedagógus csatlakozott a sztrájkhoz – erről Nagy Erzsébet, a PDSZ országos választmányi tagja beszélt az Indexnek.



Vörömarty Mihály Gimnázium (fotó: Index)

Mint ismeretes, a másik nagy pedagógus-szakszervezettel, a PSZ-szel közösen ma délelőttre figyelmeztető sztrájkot hirdettek, így az érintett intézményekben az első két óra elmaradt. A diákok részéről is nagy volt a támogatás, mint kiderült, egyes intézményekből több mint 500 diák hiányzott 8 és 10 óra között.

Hosszú út vezetett a sztrájk megszervezéséig, és a munka nem is volt zökkenőmentes, de a szakszervezetek végül úgy döntöttek, hogy nem fújják le, és nem is tolják el a január 31-re beharangozott munkabeszüntetést. Ezt annak ellenére sem tették meg, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szerint a sztrájknak nincs törvényes alapja. A szakszervezetek ezzel szemben azon az állásponton vannak, hogy a munkabeszüntetés jogszerűségét kizárólag a bíróság mondhatja ki, és van olyan pedagógus, aki „ha törik, ha szakad, sztrájkol", ugyanis úgy érzi, már nincs vesztenivalója.

– A reggeli eseményekből is arra lehet következtetni, hogy a sztrájkot minden eszközzel meg akarták akadályozni, számos kollégától érkezett olyan visszajelzés, hogy az igazgató mégsem engedi, hogy elmaradjon az első két óra. Mi azt kértük a tanároktól, hogy ne hagyják magukat, mindent kérjenek be írásban. Szerencsére egyelőre úgy látjuk, hogy a várnál is többen csatlakoztak a sztrájkhoz – mondta Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) országos választmányi tagja. Az érdekvédő szerint a tanárok alapvetően békés sztrájkra készültek, ám úgy véli, hogy a „felülről érkező nyomás miatt” egyes intézményekben konfliktusok is kialakulhattak.

Egyházi intézményekben is sztrájkoltak

– Nálunk szerencsére jó volt a hangulat, az igazgató nem akadályozott bennünket a sztrájkban, a mi iskolánkban körülbelül 25-en csatlakoztak a munkabeszüntetéshez, ez a tantestület fele. Az első két órában finomságokkal kedveskedtünk a minket helyettesítő kollégáknak, és közben végre beszélgettünk, megvitattunk olyan szakmai kérdéseket, amelyeket a hétköznapokban a nagy rohanás közepette nem tudunk. Éppen ezért lenne fontos az óraszámok csökkentése, hogy a jövőben több időnk legyen közösen gondolkodni – számolt be az Indexnek az egyik egyházi középiskola sztrájkbizottsági tagja. A tanárnő hozzátette: bár sokan azt hiszik, hogy az egyházi fenntartású intézményekben nincs szükség a sztrájkra, mert itt minden rendben, ez sajnos közel sincs így. Bár ezek az iskolák valóban több állami támogatást kapnak fejlesztésekre, a pedagógusi bértábla, az életpályamodell, a kötelező óraszám, valamint a tanórákon kívüli sok egyéb tennivaló pontosan ugyanaz, mint az állami intézményekben.

Kongott az ürességtől egy VIII. kerületi gimnázium

A budapesti Vörösmarty Mihály Gimnáziumban is sztrájkoltak a pedagógusok, itt a tantestület kétharmada csatlakozott a munkabeszüntetéshez, és a családok részéről is hatalmas volt a támogatás.

– A vezetőség már jó előre tájékoztatta a szülőket arról, hogy az iskolában elmarad az első két óra, így fel sem merült bennük, hogy a sztrájk idejére behozzák a gyerekeket. Az 570 diák közül 8 órára egy sem jött be, mindenki csak 10 órára érkezett, az iskola reggel teljesen jelenleg üres volt. Sokan támogatnak bennünket, ez mindannyiunknak jól esik. A tanárok többsége is csatlakozott a sztrájkhoz, nálunk nagy az egyetértés abban, hogy változásra van szükség – mesélte a helyi sztrájkbizottság vezetője, Takács Gergely, hozzátéve, hogy a pedagógusokkal molinókat is készíttettek, melyeket az intézmény falára kifüggesztettek.

A PSZ és a PDSZ képviselői ma 13 órakor sajtótájékoztatót tartanak a Szépművészeti Múzeum előtt, 14 órára pedig szolidaritási autós felvonulást szervezett a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a menet a Hősök teréről indul.