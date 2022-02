Anyaország, Külföld :: 2022. február 1. 14:41 ::

Moszkvában a budapesti "békemisszió" - Orbán több gázt szeretne, amit tovább lehet majd küldeni "ukrán barátainknak"

Magyarország az orosz-magyar gázszállítási szerződében szereplő mennyiség emeléséről is szeretne tárgyalni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök kedden Moszkvában. /Bővített hír./



Vlagyimir Putyin orosz elnök, Orbán Viktor magyar miniszterelnököt fogadva, kijelentette, biztonságot, hosszú távú stabilitást nyújt Magyarországnak a 2036-ig szóló orosz-magyar gázszállítási szerződés.

Hozzátette, az is fontos, hogy Magyarország jóval olcsóbban vásárolja a gázt, mint a világpiaci ár.

Orbán Viktor az MTI szerint szintén nagyon fontosnak nevezte a megállapodást, és jelezte, hogy szeretne az abban szereplő mennyiség mértékének megemeléséről is tárgyalni.

A magyar miniszterelnök köszönetét fejezte ki vendéglátójának a koronavírus elleni vakcinák szállítását illetően is, és hangoztatta, hogy az orosz oltóanyaggal 900 ezer magyart oltottak be.

A nehéz idők ellenére a tavalyi volt a legsikeresebb év a kétoldalú együttműködésében - tette hozzá Orbán Viktor, és a két nagy kihívás éppen a koronavírus-járvány és az energiaellátás volt.

Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy 13 éve találkoztak először, ez már a 12. találkozójuk, ami ritkaság. Az elmúlt 13 évből "nekünk kettőnknek van a leghosszabb emlékezete az EU és Oroszország viszonylatában" - fogalmazott.

Ukrajnával kapcsolatban Orbán Viktor azt hangoztatta, hogy a látogatása "békemisszió" is, az Európai Unió részéről " készen állunk egy észszerű megállapodásra", az EU egyetlen vezetője sem akar háborút.

Putyin emlékeztetett arra, hogy a nemzetközi biztonság tekintetében Moszkva elküldte javaslatait a NATO-nak és az Egyesült Államoknak is.

A közelgő magyar választásra kitérve, egyetértettek abban, hogy azt követően is még sokáig szeretnének együttműködni.

"Szeretnék nyerni, jó reményeim vannak arra, hogy hosszú évekig működhetünk együtt" - jelentette ki Orbán Viktor.

Putyin úgy fogalmazott, hogy sok mindent tettek együtt, ami a nép javát szolgálja, és nagyon reméli, hogy ezt a munkát folytatni tudják.

Mindketten méltatták a közös munkát a gazdaság más területein is. Orbán Viktor egyebek között leszögezte, hogy a paksi atomerőművel kapcsolatos együttműködés "ragyogóan halad", a magyar beruházások, amelyeket az orosz kormány is engedélyezett, megtörténtek. E téren is vannak újabb javaslatai az együttműködés fejlesztésére - tette hozzá.

Vlagyimir Putyin hangoztatta, hogy a kétoldalú külkereskedelmi áruforgalom a tavalyi első 11 hónapban 30 százalékkal nőtt. Az atomenergetika mellett a gépipar területén is fontos projektek zajlanak a két ország között - hangoztatta.

Micsoda egybeesés: ma indult meg a fizikai gázszállítás tőlünk Ukrajnába



Először a történelemben indult a mai napon fizikai értelemben gázszállítás Magyarországról Ukrajnának – jelentette be ünnepélyesen Szerhij Makohon, az ukrán HTSZ gázszállító rendszer igazgatója. Ezzel pedig Magyarország lett a második garantált beszerzési útvonal Szlovákia után, ami földgázzal tudja ellátni Ukrajnát, ha Oroszország elzárná a gázcsapot a Kijevvel való nézeteltérései miatt. Ez pedig az ukrán határ menti feszültségek fényében könnyen megeshet, írja az Index a Korreszpongyent nyomán.

Igaz, és ezt Makohon is megjegyzi, Szlovákiával nincs tranzitvonala Ukrajnának, így az onnan érkező gáz is úgymond reverz módon érkezne Ukrajnába. Na de mit is jelent ez?

Az orosz Gazprom vállalat októberben állította le a Magyarországnak szállított földgáz Ukrajnán keresztüli tranzitját. Ukrajna addig éveken át úgynevezett reverz, azaz visszafordított irányú szállítással vásárolt Magyarországról gázt, ami azt jelenti, hogy valójában virtuális volt, fizikai értelemben az Oroszország felől érkező gáz nem hagyta el Ukrajna területét.

A HTSZ már tavaly nyitott Magyarország felé, decemberben együttműködési megállapodást írt alá az FGSZ Földgázszállító Zrt.-vel. Ennek keretében indult meg a fizikai gázszállítás, amivel Ukrajna akár napi 8 millió köbméter gázt szerezhet be. Legalábbis a tavaly decemberi ukrán nyilatkozat szerint.

Ami ennél is fontosabb: Ukrajna, hogy csökkentse függőségét Oroszországtól, diverzifikálni akarja gázbeszerzési csatornáit, a magyar féllel kötött megállapodás pedig hozzáférési lehetőségét teremt az ukrán kereskedők számára a horvátországi Krk szigeten lévő cseppfolyósítottgáz- (LNG)-terminálhoz.

