Anyaország :: 2022. február 1. 21:43 ::

"Ez egy bankrablás, de nincs nálam semmi!"

Nem mindennapi "bankrablás" történt kedd délután Miskolcon, írja a Minap.hu. A rendőrségre negyed 3 körül érkezett a bejelentés arról – sorolta a részleteket Dobi Tamás, a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője –, hogy egy "fiatalember" látogatta meg az Uitz Béla utcai bankot.

"Ez egy bankrablás, de nincs nálam semmi!" – ezzel a felkiáltással nyitott a feltehetően ledöbbent ügyfelek füle hallatára a rabló.

Fenyegető mozdulatokat sem tett, és nem mutatta ráutaló magatartással sem, hogy pénzre lenne szüksége…

Célja mindezek tükrében megfejthetetlen – mindenesetre a tetthelyen maradt, így az időközben értesített rendőrök még a helyszínen elfogták. Velük is együttműködött.

Garázdaság miatt őrizetbe vették, és eljárás indul ellene.

Nemrégiben történt már egy hasonlóan szürreális eset Miskolcon: egy férfi rontott be az avasi Klapka utcai pénzintézet irodájába, ahol meglóbált egy fegyvernek látszó tárgyat, majd közölte a pult mögött ülő hölggyel, hogy ez egy bankrablás. A pultos azonban éppen hogy csak feleszmélt, még igazán megijedni sem volt ideje, a férfi máris azzal a lendülettel fogta magát, és szó nélkül távozott az intézetből. Az eset mindössze néhány másodpercig tartott, ügyfél nem volt az irodában, tehát a hölgy egymaga ült döbbenten a furcsa "rablás" után. Mint kiderült, a férfi nemcsak "gyorsan változó hangulatban volt" a rablást illetően, de igazából rossz helyre is tört be, mivel a pénzintézetben pénz sem volt.

A rendőrség részéről elmondták, vizsgálják, hogy a két "bankrablás" összefüggésbe hozható-e.