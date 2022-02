Anyaország :: 2022. február 12. 16:50 ::

Orbán: Márki-Zay miatt Horn Gyula forog a sírjában - Minden is tökéletes Miniszterelnökünknek hála, még az egészségügy és a járványkezelés is kiemelkedő

Tavaly elmaradt az évértékelő, idén viszont sok mindenről kell beszélni, hamarosan jönnek a választások is, nyitotta idei, évértékelő beszédét Orbán Viktor. Bennük, akik összegyűltek, közös, hogy magyarok, akiknek szenvedélyük Magyarország, ő pedig öt gyerekkel igazán tisztában lehet vele, kicsoda valójában. A baloldaltól viszont megtudhatták, hogy ők valójában gombák, akiket sötétben tartanak és trágyával etetnek. Reggel tízkor részegek és egy keresztrejtvényt sem tudnak megfejteni, továbbá agymosottak, vannak köztük zsidók, de kevesen, melegek viszont bőven. Mindezzel Márki-Zay Péter megszólalásait lajstromozta Orbán Viktor. Eltöprengett, és arra jutott, hogy a gomba stimmelhet, mert ennyi zagyvaságot szerinte csak akkor hordhat össze az ember, ha begombázott.

A miniszterelnök úgy látja, ezt már az SZDSZ-esek is zavartan figyelik, Horn Gyula pedig forog a sírjában.



Orbán atyuska mindent megold a kampányban (forrás: Magyarország Kormánya / Facebook)

Orbán is kapott MZP gombájából: kiemelkedő egészségügy, következetes járványkezelés

A koronavírus-járvány elleni védekezésről beszélt nem sokra rá, köszönetet mondott az operatív törzs munkatársainak, Áder Jánosnak és a feleségének is, akik az árván maradtak családjait segítik. Egy ilyen járvány stresszteszt is szerinte, viszont úgy látja, a magyar állam derekasan állta a sarat, a Parlament végig ülésezett. Az egészségügy kiemelkedően teljesített, a kormány egységes és higgadt maradt, az ország cselekvőképessége sem került veszélybe, folytatta. Európában viszont szerinte követhetetlenül változtak a szabályok (a logika nálunk is hibádzik, de azt értjük, hogy a választás előtt beijedve mégsem merték gyorsan elvenni milliók védettségi igazolványát az oltási igazolvánnyá aléakítással - a szerk.), az emberek tiltakozását pedig karhatalommal törték le. Magyarország az emberek többsége szerint jól védekezett, tette hozzá. Úgy látja, az országra nemcsak a vírus, de a baloldal is rátámadt, záráskor nyitást, nyitáskor zárást követeltek. (Ez nem feltétlenül így volt, az ellenzék nagy része inkább zárást sürgetett, és megkésettnek tartotta azt, ahogy a kormány bevezette ezeket az intézkedéseket.) (Volt, amikor egy-egy ballib előbb nyitott volna teraszt, de emellett sem mertek kitartani a rettegés közben. A Mi Hazánknak sikerült karakán módon beleállni a témába, de a szivárványkoalíción kívül esőket nem szívesen tekintik ellenzéknek, mert ez a "védjegy" szerintük már foglalt... - a szerk.)

Éljen a magyar (?) tulajdonú propagandamédia és a 13. havi nyugdíj!

A kormányfő szerint 2010-ben építeni kezdtek egy új magyar gazdaságot. Nemzetközi piacon is eladható, versenyképes árukat kívántak termelni, tavaly pedig sikerült egy szavai szerint újabb brutális rekordot dönteniük, már ami Magyarország exportteljesítményét illeti. Egy főre jutó export tekintetében már huszonhetedikek vagyunk, mondta. Majd tovább beszélt arról, 2010-ben mit határoztak el, és mit értek el azóta. A magyar tulajdont is többségbe akarták hozni a bankszektornál, de még a médiában is. Folytatták a kulcsvállalatok visszavételét. A kuruc részek már szabadok, most Pannónia következik, mondta.

A Mol terjeszkedik, Lengyelországban is vásárolt közel félszáz benzinkutat, az OTP ott van szinte az egész Balkánon. Csehországban az MVM egymillió fogyasztót lát el árammal. De még magyar tulajdonú távközlési cég van Albániában és Montenegróban is. Orbán szerint mindez nem kevés, de a legjobb eredménynek azt tartja, hogy a járvány alatt a családoknak sem kellett behúzniuk a kéziféket. A 13. havi nyugdíj gazdasági fegyvertény szerinte, azt adják vissza, amit Gyurcsány elvett. (Valójában Bajnai Gordon kormánya.) Török gyerek megvágta, magyar gyerek gyógyítja, fogalmazott különösen Orbán Viktor.

Tejjel-mézzel folyó Kánaán vagyunk a kiválasztott számok szerint

(az inflációval együtt izgalmasabb, a valódival pedig még inkább az lenne... - a szerk.). Arra kéri az embereket, a választás napján jusson eszükbe, hogy a baloldal nem szavazta meg a hitelmoratóriumot, a családi adóvisszatérítést és a huszonöt év alattiak adómentességét és az adócsökkentését sem. Reméli, a választáson pedig majd a választók nem szavazzák meg őket. Tavaly már hét százalékkal növekedtünk, és bőven ledolgoztuk a járvány miatti visszaesést szerinte. Az államadósságot is nyolcvan százaléka alatt tartották, most 77 alá tervezik. A minimálbér is húsz százalékkal nő idén a járvány ellenére, tette hozzá. Arra kéri az embereket, a választás napján jusson eszükbe, hogy a baloldal nem szavazta meg a hitelmoratóriumot, a családi adóvisszatérítést és a huszonöt év alattiak adómentességét és az adócsökkentését sem. Reméli, a választáson pedig majd a választók nem szavazzák meg őket.

A Gyurcsány-Bajnai-kormány szerinte egész más utat járt be, megszüntették az otthonteremtési programot, fizetőssé tették az egészségügyet, emelték a lakossági földgáz árát. Ők viszont a járvány idején sem adták fel szerinte a célokat, és Magyarország erősebben jön ki a válságból, mint oda bement.

Lesz-e háború? Lesz-e újabb járvány? Lesz-e migrációs hullám? A háborút illetően szerinte a helyzet törékeny. A Balkánon szavai szerint ott vannak a nagyfiúk is, mindez a mi határainknál. Ma is 665 magyar katona állomásozik a Balkánon. Szerinte kiegyezés kell Szerbiával, valamint európai uniós Marshall-terv. Kár, hogy nem ez történik, fogalmazott. Sem Berlin, sem Brüsszel nem csinálhat Balkán-politikát a szomszédunkban, intette meg a nyugatiakat. Magyarország érdeke a béke, ezért szóba sem jöhet szankció, büntetőpolitika vagy bármilyen más hasonló ötlet. A mindenkinek elfogadható békés rendezés a legfontosabb szerinte.

Jégtörő hajó helyett csákány

Oroszország és Ukrajna esetében el kell kerülni a háborút, mondta. Ezt nemcsak a humánum, de a magyar érdek is mondatja. Háborús helyzet esetén százezerszám érkeznének menekültek Ukrajnából. Sokkal többen jönnének Ukrajnából, mint az egykori Jugoszláviából. Háborús végkifejlet esetén is rendelkeznek megfelelő akciótervvel. Szerinte nem vagyunk képesek döntő vagy akár csak mellőzhetetlen hatással lenni az orosz helyzetre. De az Oroszország elleni szankciókat zsákutcának látják. Az együttműködéstől elzárkózni nem lehet szerinte. Az elmúlt években viszont ő is belátta, hogy az EU külpolitikai irányvonalát nem tudják változtatni, ezért valamiféle magyar modellt dolgoztak ki. Ha hideg, ha forró a háború, csak súlyos veszteségek értek minket. Ezért vállalkozott békemisszióra Moszkvába, ahogy ő fogalmazott. Atommeghajtású jégtörő hajónk nincs, de csákányunk azért igen. Úgy látja, az EU-s vezetők ma már egymásnak adják a kilincset Moszkvában.

Mindig megfelelő szélességű területnek kell lennie Magyarország és Oroszország között, ezért Ukrajna függetlensége magyar érdek is, mondta. Magyarország támogatja, hogy európai katonai képességeket, közös véderőt alakítsunk ki. Szükség van saját erőre, nemzeti hadseregre. Egyetlen szövetségesünk sem fogja vásárra vinni a bőrét Magyarországért, NATO-tagság ide vagy oda. Orbán szerint ha nem vagyunk elég erősek, Magyarország nem lehet biztonságban. Clint Eastwoodot idézte: ha fegyver van a közelben, jobb, ha a mi kezünkben van.

Lesz-e pénz? Margaret Thatchert, a Vasladyt idézte itt Orbán: a baloldallal az a baj, hogy mindig kifogy a mások pénzéből. A végén az adósságok az égben, a nemzetgazdaság a földön. Ha a baloldal kormányoz, nincs pénz, mindig ez a nóta vége, fogalmazott. Ma viszont, úgy látja, a középosztály erősödik, a minimálbér magasabb, mint Bajnai alatt, és a vidékfejlesztésre háromszor annyit fognak költeni, mint eddig. Már tust is húzathatnának a cigányokkal, fogalmazott, viszont az infláció csak viszi a pénzt. A rendkívüli helyzet rendkívüli döntéseket követelt szerinte, nem nézhették tétlenül az árak vágtatását, ezért döntöttek egyes árak befagyasztása mellett. A rezsicsökkentés szerinte működik, épp most veszi át Franciaország és Spanyolország. Az árstop is bevállt szerinte, ezért három hónappal meghosszabbítják. Az élelmiszerárstop leginkább a kispénzű embereken segít, mondta. Nem tesznek le arról sem, hogy a gyermekvállalás ne rosszabb helyzetet, hanem inkább kedvezőbb anyagi körülményeket tekintsen. Infláció ügyében van viszont egy fekvőrendőr is, úgy hívják, Brüsszel. Megint csak az EU vezetését ostorozta Orbán, óriási csatáról beszélve, hogy minősítsék fenntarthatónak az atomenergiát is. A magas energiaárak még évekig velünk maradnak szerinte. Szijjártó Péter rámenősségének és vagányságának tudja be, hogy időben és jó szerződéseket kötöttünk az oroszokkal. Mentőmellény helyett viszont most malomkövet kaphatunk a nyakunkba, mondta. Az energiaárak emelésével akarnak védekezni a klímarombolás ellen, ez a terv viszont megbukott szerinte.

Operatív törzsben és vakcinákban is bajnokok vagyunk

Lesznek-e újabb járványok? A népvándorlások kora mellett beköszöntött a járványok kora is, mondta. Európában elsőként nálunk alakult meg az operatív törzs, elsők közt szereztünk lélegeztetőgépeket és vakcinákat, elsők között indítottuk újra az országot, mondta. Úgy látja, mára túl lehetünk a nehezén. Felszámolták a hálapénzt, elválasztották a magán- és közegészségügyi elvárást, emelték a béreket, fogalmazott. Ma már mi gyártjuk azt, amire szükség lehet egy újabb járvány idején: maszkokat és vakcinákat. Orbán bízik a debreceni vakcinagyárban. Szerinte nem lehet garantálni, hogy ne legyenek újabb járványok, de fel lesznek készülve ezekre.

Migrációs hullám az van, az ómigránsok fideszes szaporításáról meg a kuss

Lesz-e újabb migrációs hullám? Nem csak lesz, van is, válaszolta meg a saját kérdését. Egy ideig abban reménykedett, hogy ha sikerül gyorsan lezárni a határokat, akkor az érkezők nem fognak ott próbálkozni. De ezt nem látták be, sajnálkozott a miniszterelnök. A végvárak élete sohasem volt könnyű, értékelte a helyzetet. Hunyadi a szultán csapatait állította meg Nándorfehérvárnál, ők pedig Soros György csapatait a déli határnál, állította a kormányfő. De a határvédelem nehéz, nagyon nehéz munka, és még hátul is kell lennie szemüknek, mert ott gyülekeznek szerinte Soros György ügynökei, valamint a globális tőke farkasai. Az inváziót, Európa elárasztását megállíthatatlan történelmi szükségszerűségként akarják elfogadtatni szerinte. A németek nemes egyszerűséggel bevándorlóországgá nyilvánították magukat, mondta. A keresztény Európa nagy bajban van, és ő is úgy látja, a latin kereszténység a kontinensen már nem is tud megállni a saját lábán. Tehát Európának szüksége van a Balkán népeire. A magyar védvonalak csak addig állnak szerinte, amíg ők vannak kormányon. A Gyurcsány-show nevetséges és veszélyes szereplői megnyitnák a határokat, és lesz itt olyan nyílt társadalom, hogy az unokáink is nyögni fogják, ha itt lesznek egyáltalán. Az előbbi mondat is egy Orbán-idézet volt, természetesen. Ők viszont mást gondolnak a globalizációról és most már a családról is. Sőt, a társadalom bináris, nőre és férfire épülő szerkezetéről szintén. Világossá tette, hogy ők nem fognak engedni, április 3-án népszavazással védik meg értékeiket: az apa férfi, az anya nő, a gyermekeiket pedig hagyják békén.

Jöjjön hát az exvadliberális áljobboldali rekonkvisztája!

A nyugatiak nem éltek diktatúrában, a szabadságot pedig, Márai Sándor szavaival, örökül kapták. Nekünk viszont el kellett szenvednünk, mondta Orbán. Az antikommunizmus és a nemzeti eszme nyerte meg a hidegháborút, a nemzet győzött az osztály felett, az istenhit az ateizmus felett, értékelt Orbán. Ők viszont úgy tudják, a liberális demokrácia győzött a kommunizmus felett. A többes szám harmadik személy itt a nyugatiakra vonatkozik, illetve a magyar baloldaliakra és liberálisokra. Soros György nekik valóban a hősük, mondta, és a jogállam számukra egy eszköz, amivel magukhoz hasonlóvá gyúrhatják a többieket. Dzsihádot vívnak, itt viszont már nem használnak a szavak, jöjjön hát a rekonkviszta, jegyezte meg. Olyanok ők szerinte, mint a nő a freudi viccben, aki menekül a félelmetes árny elől. Amikor utoléri, a nő elhaló hangon kérdezi, mit akar tőle? Mire az árny: én? Hiszen ön álmodik engem!

A vita persze fontos Orbán szerint, de nem a legfontosabb. A legfontosabb szerinte az, hogy együtt akarunk-e maradni. A maguk részéről egyben akarják tartani az Európai Uniót, ezért többször tettek ajánlatot Brüsszelnek. Nincs más megoldás, csak a tolerancia, az uniónak is előre kell mennie, nem hátra.

Ez a harc lesz a végső

A választás tétje a kormányfő szerint óriási, pedig úgy szeretnének már egy olyat, ami nem létkérdés. Fájdalom, ez most nem lehetséges szerinte, mert Gyurcsány és Bajnai akarnak visszatérni. (Bajnai nevét is valóban említette itt.) Ezért felidézte, milyen csalódást okozott a fővárosnak az új, baloldali vezetése. Káosz, kosz, hajléktalanok és dugók. Így foglalta össze Orbán Viktor. Gyurcsány emberei beültek a kasszába, Bajnai pedig szépen működteti a jutalékos rendszert szerinte. Szélcsendben viszont az is elég szerinte, ha valaki magas, vékony és szeret sokáig aludni. De erős és kavargó szél van, viharjelzés idején kell a jó tengerész, mondta. Lehet, hogy nekik a mozgásuk nem egy balett-táncosé, a tenyerük érdes, a modoruk nem mindig követi az udvari etikettet, de szeretik a hajót, és tudják, merre akarnak menni. Emlékszik, Gyurcsány Ferenc is megváltó jelöltként kezdte, mint most Márki-Zay Péter. Olyanok, mint a televíziós távgyógyítók, mondta. Illetve olyanok, akik kedvezményes áron kínálják a három az egyben DVD-ket. De aztán lelépnek a Bahamákra, te pedig ott maradsz egy rakás giccses DVD-vel, mondta. Akármilyen szívósak is az osztályharcos kommunisták, de ha most legyőzik őket, nem tudnak annyi Mini Ferit gyártani, hogy még egyszer sorompóba léphessenek, mondta.

Nyergeljetek, a kampány elkezdődött. Jöttünkre ötven nap múlva, jobboldalról számítsatok. Hajrá, Magyarország, hajrá magyarok, zárta szombati beszédét a kormányfő.

(Magyar Hang)