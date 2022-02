Anyaország :: 2022. február 22. 12:32 ::

Elsőként tudta leadni országos listáját a Mi Hazánk

Elértük az alapvető célunkat: mindenhol lehet majd a Mi Hazánkra szavazni, ráadásul elsőként sikerült leadnunk az országos listánkat! - írja közleményében a Mi Hazánk elnökhelyettese, alább a folytatás.

Az utóbbi hetek is megmutatták, milyen erő van ebben a közösségben, amely most már felnőtt a két nagy politikai tömb mellé, és jóval a határidő lejárta előtt bejelentettük az országos listánkat. Így hivatalosan is eldőlt, hogy azoknak is lesz választási lehetősége, akik sem a Fidesz urambátyám rendszeréből nem kérnek, de nem is akarnak visszatérni a Gyurcsány-korszak nemzetellenes politikájához.

A Mi Hazánk országos listájának első húsz helyezettje:

1. Toroczkai László

2. Dúró Dóra

3. Dr. Apáti István

4. Novák Előd

5. Szabadi István

6. Dócs Dávid

7. Pakusza Zoltán

8. Dr. Fiszter Zsuzsanna

9. Lantos János

10. Dr. Popély Gyula

11. Dr. Páli Jenő

12. Dr. Pápai Ákos

13. Nagy Attila

14. Földesi Mihály

15. Nagy Zoltán

16. Varga Tamás

17. Vékony Csongor

18. Éberling Balázs

19. László Attila

20. Fekete László