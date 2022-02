Nem sikerült megközelítenie az ellenzéknek a Fideszt a kampány kezdetére – közli a DK-s kötődésű IDEA Intézet a február eleji felmérése alapján.

– Az IDEA Intézet reprezentatív mérése először vizsgálta úgy a listák támogatottságát, hogy nem egy most esedékes parlamenti választáson való hipotetikus részvételt és preferenciát kérdezett, hanem konkrétan megnevezte a 2022. április 3-i választás dátumát. A vizsgálat szerint 2022. február első időszakában a Fidesz−KDNP listája négy százalékponttal vezet a hat együttműködő ellenzéki párt (DK+Momentum+Jobbik+MSZP+LMP+P) közös listájával szemben. A Fidesz támogatottságának elmúlt hónapokban tapasztalt fokozatos emelkedése megállt, sőt tavaly május óta először csökkent, igaz mindössze 1 százalékponttal – írják.

– A Mi Hazánk Mozgalom támogatottsága 2 százalékponttal nőtt, így az IDEA Intézet méréseiben a radikális jobboldali párt először érte el a parlamenti belépéshez szükséges 5 százalékos értéket. A Kétfarkú Kutya Párt esélyei viszont változatlanok, hiszen az előző hónaphoz hasonlóan 2 százalékon áll – szögezik le.

A teljes népességen belüli arányok az IDEA mérése alapján:

Az intézet adatfelvétele február első hetében történt meg, az ajánlásgyűjtés időszaka pedig 12-én kezdődött el, és jelenleg is tart. A Mi Hazánk aktivistái folyamatosan kampányolnak a köztereken, piacokon és házról házra járnak, hogy személyesen vigyék el a harmadik út üzenetét, írja a Magyar Jelen.

Az InfoRádió műsorában az aláírásgyűjtés első napjainak tapasztalai alapján Mráz Ágoston és Závecz Tibor is a Mi Hazánk erősödéséről számolt be. “A mérések alapján azt látom, hogy elkezdett jobb formába lendülni a Kétfarkú Kutyapárt, de főleg a Mi Hazánk” – emelte ki Závecz.

Mráz Ágoston Sámuel utalt arra, hogy a választási rendszer alapvetően a két nagy politikai tömbnek kedvez, ennek ellenére a Mi Hazánk jelentős pozíciókat tudhat magáénak az Orbánt, Gyurcsányt és a kötelező oltásokat egyaránt elutasító szavazók körében.

Mráz szerint mind a két protestpártnak (Kutyapárt, Mi Hazánk) van esélye az 5%-os küszöb megugrására, hozzátette: a Mi Hazánk a Fideszből kiábrándult jobboldaliaknak és a régi jobbikosoknak is vonzó opció. A Jobbik tábora feloldódott a baloldalban, de a választópolgárok részéről igény még mindig van a korábbi politikára: a Mi Hazánk most sikeresen tölti be ezt az űrt - fogalmazott a Nézőpont Intézet vezetője.