Anyaország :: 2022. március 10. 10:58 ::

Ma választják meg Orbán köztársasági elnökét

A jelöltek parlamenti felszólalása után megkezdődött a köztársaságielnök-választás csütörtökön a parlamentben.

A titkos szavazáson Novák Katalin volt családügyi miniszterre, a Fidesz-KDNP jelöltjére vagy Róna Péter közgazdászra, a balliberális frakciók jelöltjére szavazhatnak a képviselők.

A köztársasági elnököt az Országgyűlés titkos szavazáson választja meg öt évre. A szavazás többfordulós is lehet. Az alaptörvény szerint az első szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki az országgyűlési képviselők kétharmadának, 133 képviselőnek a szavazatát megkapta. Ha második szavazást is tartanak, akkor az lesz a köztársasági elnök, aki - tekintet nélkül a szavazásban részt vevők számára - a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Ha a második szavazás is eredménytelen, ismételt jelölés alapján új választást kell tartani.

Novák: az alaptörvény betartásán és betartatásán dolgozom majd

Fundamentumként jelölte meg az alaptörvényt Novák Katalin köztársasági elnökké választása esetén csütörtökön az Országgyűlésben.

A Fidesz-KDNP köztársaságielnök-jelöltje az államfőválasztást megelőző beszédében kijelentette: az alaptörvényt betartja és betartatja, nem az alkotmányos rend lebontásán, hanem annak őreként annak fenntartásán fog munkálkodni. Azt mondta, felkészült az előtte álló embert próbáló feladatra. Neki minden magyart képviselnie kell - rögzítette.

Úgy fogalmazott, amíg az országnak van szabad akarata, nem tudják leigázni, ez a szuverenitása alapja, annak bölcsője pedig a család. Szuverenitásról nemzeti vonatkozásban soha nem leszek hajlandó lemondani - hangsúlyozta.

Novák Katalin védhetetlennek és megmagyarázhatatlannak nevezte az Oroszország által indított háborút. A magyarok békét akarnak, mi, nők nem a háborút, hanem a békét akarjuk megnyerni, mert békében lehet gyarapodni, építkezni, tervezni, egymásra mosolyogni - mondta.

Róna Péter nemzeti megbékélést szorgalmazott

Nemzeti megbékélést szorgalmazott az Országgyűlés előtt elmondott beszédében Róna Péter, az ellenzék köztársaságielnök-jelöltje csütörtökön. Hangsúlyozta: nemzeti megbékélés nem lesz méltányosság nélkül.

A politikus az államfőválasztást megelőzően elmondott beszédében bírálta az alaptörvényt, amely minden hatalmat az Országgyűlés kezébe ad, "ezzel kecskére bízza a káposztát", és kijelentette: Szent István óta társadalmi megegyezés van abban, hogy mi, magyarok, a nyugathoz kívánunk tartozni.

Róna Péter arra is rámutatott, hogy anyagi jólétünket az európai uniós tagságunkkal tudjuk biztosítani, míg biztonságot a NATO szavatol nekünk. Miért kellene mindezt kidobni ez orosz diktátor barátságáért? - tette fel a kérdést. Isten áldja a hazát, Isten áldja a magyarokat - zárta szavait.

(MTI)