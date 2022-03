Anyaország, Politikusbűnözés :: 2022. március 21. 12:53 ::

Egy erkölcsös politikus: tízmilliókba kerül a balatonalmádiaknak Kepli Lajos és "háreme"

Balatonalmádi ex-jobbikos polgármestere 2021 májusában vált el feleségétől, Kepliné Blázsi Ágnestől, aki a Balatonalmádi Turisztikai Egyesület titkára volt.



Kepli Lajos - fél szemével már a következő nőt keresi

Mivel Kepliné munkája a Balatonalmádi Turisztikai Egyesületnél 2021-ben megszűnt, az önkormányzat Kepli Lajos utasítására a hivatalban 2021-ben Keplinét szerződéssel alkalmazta (így nem derült ki a képviselőknél, meg a költségvetésben). A válást követően Kepliné rögtön köztisztviselő lett az önkormányzatnál, nem ismert összegű fizetésért - tájékoztatta portálunkat egy helyi informátorunk.

Azt is elmondta, Kepli Lajos 2020-2021-ben egy Magyar Anett nevű nővel folytatott szerelmi viszonyt, akit még a Jobbikból ismert . Magyar Anett és Kepli Lajos szerelmi viszonyáról az önkormányzatnál mindenki tudott, ezért vált el tőle Kepliné.

Magyar Anettet Kepli Lajos 2020-tól havonta 421 500 forintért „tanácsadásért” alkalmazta a hivatalnál, és ezt a járvány idején már pár hónappal később 644 240 forintra emelte. Ez több, mint Kepli fizetése. Magyar Anett kapta meg a régi polgármester által használt hivatali VW-t is, amit ő használ, és egy barátja nevére került.

Valószínűleg azért a hivatalnál került Magyar Anett is alkalmazásra, mert így nem tudtak róla a képviselők, hogy évi 8 000 000 forintot kap az önkormányzat pénzéből. Magyar Anett szerződései a kimittud.hu-n fent vannak.

Kepli Lajos éppen aktuális élettársa dr. Bézsenyi Bernadett ózdi jobbikos nő, kacifántos előélettel. Bézsenyi Bernadett Janiczak Dávid jobbikos ózdi polgármester „kabinetfőnöke” volt, és a szerelmi életük nagy nyilvánosságot kapott

Bézsenyi Bernadett Ózdon ismerkedett meg Kepli Lajossal, majd a Janiczak Dáviddal való szakítás után Kepli Budapestre vitte, ahol a Jobbikban munkát adott neki. A párt fizette Bézsenyi jogi egyetemét, közben Keplivel élt. (Mivel még házas volt Kepli, hétvégén a feleségével és a gyerekeivel volt Balatonalmádiban, hétközben pedig Budapesten Bézsenyivel, magyarázta informátorunk.)

Amikor Kepli Lajos Balatonalmádi polgármestere lett, állást szerzett Bézsenyi Bernadettnek az L Tender-Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságnál (az adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Bézsenyi Bernadett. e-mail elérhetősége: dr.bezsenyi.bernadett@ltender.hu. telefonszáma: +3670/3282272.)

Kepli Lajos felmondta Balatonalmádi Önkormányzata által a korábbi adatvédelmi tisztviselővel kötött szerződését, és az L Tender-Consulting Korlátolt Felelősségű Társaságot (Bézsenyi munkáltatóját) bízta meg, nem ismert díjért.

Úgy tudjuk, Bézsenyi Bernadett egyébként a hivatalos önkormányzati rendezvényeken is részt vesz Balatonalmádiban.

2021-ben az Almádi Nyár rendezvénysorozat egyik fő és Kepli Lajos által mindenhol hirdetett eseménye volt az Erica C. Dance School tánciskola ózdi tagozatának több fellépése, aminek egyik vezető táncosa Turcsányi Réka, aki Bézsenyi Bernadett valamelyik másik apától származó féltestvére. Nyilván csak véletlen, hogy pont Bézsenyi húga és az ózdiak fellépését fizette az önkormányzat, bár az Erica C. Dance School tánciskola 26 helyen Veszprém megyében is működik - mutat rá forrásunk.

Közérdekű adatigényléssel kikérhető, hogy Kepli Lajos élettársa húgának a felléptetései (fellépési díj, az egész tánciskola Ózdról Balatonalmádiba utaztatása, a táncosok elszállásolása) mennyi pénzébe került az önkormányzatának.

A fellépésekkel egyébként számos ózdi kísérő balatonalmádi nyaraltatása is megvalósult, jelen volt Turcsányi Réka és Bézsenyi Bernadett anyja, Turcsányi Zita is, akiket beszámolók szerint Kepli Lajos már az új családjaként mutatott be mindenkinek.

Ha tehát Kepli Lajos havi 600 000 forint fizetést kap az önkormányzattól, Kepliné kábé havi 400 000-et ugyancsak az önkormányzattól, Magyar Anett havi kb. 700 000-et és Bézsenyi Bernadett az L Tender Kft.-n keresztül legalább ennyit, akkor a Kepli családja évente 30 millió forintjukba kerül a balatonalmádi polgároknak + az egyéb családi fellépések és szerződések - miközben Kepli folyamatosan azt kommunikálja, hogy az önkormányzat költségvetésében milyen megszorítások vannak, és semmire nincs pénz.

Az is érdekes, hogy Kepli Lajosnak a vagyonnyilatkozatai szerint nincs vagyona, havi 500 000 forintot keres, ebből legalább 170 000 forint gyerektartást fizet, bérelt lakásban lakik Balatonalmádiban (legalább 200 000 Ft), fizeti a volt felesége lakásának bérletét (ez is legalább 200 000Ft.). Hogy miből vásárolt új autót, rendezte be több millió forintért az új lakását, utazgat Bézsenyivel minden hónapban külföldre? (Az utazások képeivel a Facebookon dicsekszik.) Közben persze a hivatali autót is magáncélokra használja, elszámolás nélkül.

Keplinek ráadásul még a válását is az önkormányzat fizette. Azt is beszélik, hogy magánnyomozót is felfogadott, és titokban lehallgattatta a volt jegyzőjét és az aljegyzőt, és felvételeket készítetett róluk, nyilván az önkormányzat pénzéből.

Ezután elment a jobboldali jegyző, és a Kepli karácsonykor pár nap alatt fű alatt kinevezte ezt

Erre az esetre is érvényes, hogy madarat tolláról, politikust szövetségeséről:

(Kuruc.info)