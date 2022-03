Anyaország :: 2022. március 29. 21:22 ::

Áder János kegyelemben részesítette Jancsula Dezsőt

Eljárási kegyelemben részesítette a köztársasági elnök Jancsula Dezsőt – jelentette be a pécsi tanár és Kővári János, az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) elnöke keddi közös sajtótájékoztatóján.

Ahogy bama.hu portálon emlékeztetnek: a NEVKÓ tanára korábban azért kapott egy bírósági határozat szerint 170 ezer forint pénzbüntetést, mert még 2020-ban rendreutasított két tizenévest az intézmény épületének bejárata előtt, akik az iskola környékén dohányoztak, majd az egyiküket hátizsákjának pántjánál megfogta.

A pécsi pedagógus és jogi képviselője ezután tárgyalási kérelmet adtak be. A februári előkészítő tárgyaláson az ügyész a pénzbüntetés helyett már csak megrovást kért Jancsulára, amennyiben a vádlott a vádiratot szó szerint elfogadva bűnösnek vallja magát, ám a tanár nem élt ezzel a lehetőséggel, és nem volt hajlandó bűnösnek vallani magát.

A lap szerint Jancsula ezzel nagy kockázatot vállalt, hiszen ha jogerősen elítélték volna, és a megrovásnál súlyosabb büntetést kap, abban az esetben a munkáltatónak kötelező lett volna elbocsájtania állásából a köztiszteletben álló pedagógust.

A februári előkészítő tárgyalás végén a következő tárgyalást június elsejére tűzték ki, ám erre már nem kerül sor, Jancsuláék ugyanis már korábban kegyelmi kérelmet nyújtottak be a köztársasági elnökhöz, amit most a tanár meg is kapott Áder Jánostól.

Jancsula Dezső tortúrája ezzel véget ért, az eljárás a kegyelemmel megszűnt, és a korábbi, pénzbüntetésről szóló határozat sem lesz érvényes. Ez azt is jelenti, hogy az iskolának nem kell megválnia a nyugdíja előtt nem sokkal álló tanárától.

„Az eljárási kegyelemmel Dezső bácsi ügye megoldódik, de szeretnénk, hogy ez ne forduljon elő más tanárral, ezért ragaszkodunk hozzá, hogy ennek érdekében törvénymódosítás is történjen majd a következő parlamenti ciklusban” – mondta Kővári János, az ÖPE elnöke a keddi sajtótájékoztatón.

(Mandiner)