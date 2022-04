Anyaország :: 2022. április 1. 10:54 ::

Társadalomkutató: már 6 százalékon áll a Mi Hazánk a biztos szavazóknál, de a mozgósítás dönt

A választás előtti utolsó napokban nem beszélhetünk a párterőviszonyok átrendeződéséről, a baloldal hátránya továbbra is jelentős – derül ki a Társadalomkutató március végi pártpreferencia-kutatásából. A Fidesz-KDNP pártszövetség a biztos szavazatok felére (50 százalék) számíthat, ami stabil kormánytöbbséget eredményezne számukra. A baloldal szavazótábora viszont – hibahatáron belül – tovább csökkent, jelenleg a biztos szavazók 40 százalékát tudhatja maga mögött. Alább olvasható ra kutatási összegzésük.



Néhány nappal a választás előtt a közvélemény-kutatási adatok a Fidesz-KDNP pártszövetség győzelmét valószínűsítik. Az eredmények alapján a baloldal a kampányhajrában sem tudott lendületet venni, a kispártok azonban feljöttek: a Társadalomkutató most először látja esélyesnek bejutni az Országgyűlésbe a Mi Hazánk Mozgalmat, és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is ott áll ennek küszöbén. A választási eredményt azonban nagyban befolyásolja, hogy milyen mértékben sikerül a pártoknak mozgósítani, azaz a szándék valóban átalakul-e tényleges szavazattá.

Tartós a Fidesz-KDNP előnye, a kutatási adatok alapján továbbra is a biztos szavazók felét (50 százalék) tudhatják maguk mögött, míg az ellenzéki közös lista mindössze tíz biztos szavazóból csak négyet (40 százalék) tudott maga mögé állítani. A baloldali összefogás hátránya tehát továbbra is jelentős, a két tábor közötti különbség 10 százalékpont. A kispártok tűnnek a kampányhajrá legnagyobb nyerteseinek: a Magyar Kétfarkú Kutya Párt még éppen a választási küszöb alatt áll a maga 4 százalékával, a Mi Hazánk Mozgalom pedig jelenleg 6 százalékos támogatottsággal rendelkezik a választási részvételüket biztosra ígérők között. Ezen eredmények alapján április 3-án mindkét pártnak komoly esélye van a bejutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt megugrania. Mindezek alapján a Társadalomkutató a Fidesz-KDNP-nek 123, az ellenzéki összefogásnak 69, a Mi Hazánknak 6 mandátumot valószínűsít. Számításaink szerint a német nemzetiségi képviselő is újrázni fog a vasárnapi választáson.

A trendek alapján Márki-Zay Péter szavazatmegtartó képessége erősen kétségbe vonható. Előválasztási ígérete az új szavazók megnyerése volt, ám ennek épp az ellenkezője látszik: a baloldal szavazótábora november végétől kezdődően mostanáig 6 százalékponttal csökkent.

A kutatás 1000 fő telefonos (CATI) megkérdezésével készült, az adatfelvételre 2022. március 28-30. között került sor. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a maximális mintavételi hiba ±3,16 százalék.

(Társadalomkutató)