Szijjártó elmondta, hogyan fizetünk az orosz gázért

Hétfőn Luxemburgban ült össze az EU külügyi tanácsa, a fő téma továbbra is az Ukrajnában zajló háború. Szijjártó Péter szerint mindazokat, akik felelősek a Bucsában történt cselekményekért, meg kell büntetni.



Fotó: MTI / EPA / Julien Warnand

Látjuk azoknak a szörnyű és embertelen cselekmények következményeit, amiről azt gondoltuk, hogy elképzelhetetlenek lennének a XXI. században, és sürgetjük a minél gyorsabb nemzetközi kivizsgálását mindannak, ami történt akár Bucsánál, akár bármely más településen Ukrajnában – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban, a külügyi tanács gyűlése után tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette: – Természetesen mindazokat, akik felelősek ezért, meg kell büntetni.

A miniszter elmondása szerint a fő téma továbbra is az Ukrajna területén zajló háború volt. Ezzel kapcsolatban tájékoztatott, hogy a katonai szakértők elmondták, hogy az orosz erők átcsoportosítása és az új parancsnok kinevezése miatt hosszabb ideig tarthat a háború, mint ahogy gondolták.

Egyúttal visszautasítjuk azokat a fake news kampányokat, amelyek ezt a magyar pozíciót nemcsak hogy megkérdőjelezték, hanem abszolút hazug színben tüntették fel – hangsúlyozta Szijjártó Péter. Elmondása szerint sajnos több ilyen fake news „a szomszédunkból indult útjára”.

Ukrajna továbbra is fegyvereket kér

Emlékeztetett, hogy Ukrajna külügyminisztere, Dmitro Kuleba továbbra is azt kéri, hogy támogassák az országot további fegyverekkel. Szijjártó Péter szerint sok európai ország meg is akar felelni ennek a követelménynek. Elmondta, hogy az európai békekeretet újabb ötszázmillió euróval növelik meg. Kiemelte, hogy Magyarország nem akadályozza és nem is fogja akadályozni, hogy más országok fegyverekkel támogassák Ukrajnát, ugyanakkor megjegyezte, hogy a magyar kormány kitart a döntése mellet, így továbbra sem engednek át fegyverszállítmányokat az ország területén.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a választási eredmény jól mutatja, hogy az emberek békét és biztonságot akarnak, a fegyverszállítások azonban ezt veszélyeztetnék.

Magyarország kitart az álláspontja mellett

Az Európai Unió szankcióival kapcsolatban elmondta, hogy eddig öt szankciós csomagot fogadtak el, mindig kérdés a kőolaj- és a földgázszállítás leállítása. „Úgy látom, hogy nem lehet elégszer dönteni erről, legalábbis ezt láttam a mai vitából, ahol több tagország megint felvetette, hogy ezeknek a szankcióknak akkor lesz igazán súlya, ha a kőolaj és a földgáz importját is megtiltják” – fogalmazott a miniszter.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy addig a magyar kormány nem adja fel az orosz földgáz- és kőolajszállításokat, amíg valaki azt nem mondja, hogy hajlandó Magyarország energiaellátását biztosítani, ami 8,5 milliárd köbméter gáz évente és húszezer tonna kőolaj naponta. A miniszter nehezményezte, hogy még arról sincs szó, hogy beruházásokon keresztül elkezdenének kiépíteni egy alternatív hálózatot, amelynek a segítségével máshonnan kőolajhoz vagy földgázhoz juthatnának az európai országok.

Magyarország elvégezte a házi feladatát, mi hét szomszédos országból hattal összekötöttük magunkat a földgázszállítások tekintetében – tette hozzá. Szijjártó Péter ezután úgy fogalmazott, hogy arról, „hogy a szomszédos vagy az azutáni országok nem végezték el a házi feladataikat, az már nem Magyarország hibája”. Amíg nincsenek valós szállítási útvonalak, addig az energiaellátás biztosításáról nem lehet beszélni Magyarországon az orosz energia számításba vétele nélkül – szögezte le Szijjártó Péter.

Így fog fizetni a magyar állam az orosz gázért

Az orosz gáz rubelben történő fizetésével kapcsolatban elmondta, hogy az MVM leányvállalata, a CEEnergy és a Gazprom leányvállalata, a Gazpromexport közötti szerződéses viszony, valamint az elmúlt napok technikai tárgyalásai alapján lehetséges a brüsszeli szankciók megsértése nélkül, a szállító által előírt módon fizetni a leszállított földgázért.

Elmondása szerint a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy az állam két számlát hoz létre a Gazprombanknál, egy euró- és egy rubelszámlát. A magyar kormány euróban fizet a banknak, a bank konvertálja az eurót rubelre, amelyet továbbítanak a Gazpromexportnak.

Több európai állam egyetért a magyar állásponttal. A háború asszimetrikus sokkot okoz Európának, ami az energiaellátáshoz kötődik, mert azok, akik valamilyen oknál fogva nem függenek az orosz energiahordozóktól, „könnyen dobálóznak ezekkel a javaslatokkal”.

Mi viszont a földrajzi helyzet és a sok évtizede kialakult infrastruktúra helyzete miatt rá vagyunk utalva az orosz energiahordozókra, nekünk más az álláspontunk – hangsúlyozta a miniszter.

Közel hatszázezer menekült érkezett az országba

Szijjártó Péter tájékoztatta a külügyminisztereket, hogy hamarosan eléri az Ukrajnából Magyarországra érkező menekültek száma a hatszázezret. Elmondása szerint ezzel kapcsolatban „elismerést kaptunk a főképviselőtől”. Hangsúlyozta, hogy Magyarországon mindenkit ellátnak, annak ellenére hogy az EU visszatartja Magyarország támogatását.

