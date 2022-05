Anyaország :: 2022. május 2. 10:35 ::

ZDF: Magyarország visszavonta vétóját olajembargó-ügyben, a kormány cáfol

Három uniós ország, köztük Magyarország is visszavonta vétóját az Oroszországgal szembeni olajembargóval kapcsolatban – írja a német Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF). A lap szerint úgyszint visszavonta vétóját Ausztria és Szlovákia is.

A ZDF-nek megszólaló magas rangú uniós diplomata szerint az volt a döntő, hogy a német kormány kijelentette, támogatja az Oroszország elleni olajembargó bevezetését. Florian Neuhann, a ZDF brüsszeli tudósítója szerint az embargóról a következő napokban döntenek, de az erről szóló vita csak a következő hónapokban fog végleg befejeződni.

Magyarország, Ausztria és Szlovákia, valamint Spanyolország, Olaszország és Görögország is azok közé az országok közé tartozik, amelyek ellenzik az orosz olajembargót. Diplomaták szerint olyan országok, mint Szlovákia és Magyarország, eddig is ellenezték a gyors importtilalmat, elsősorban az orosz energiafüggőség miatt.

A ZDF szerint Németország kész abbahagyni az orosz olaj vásárlását. Németország az összes olaj körülbelül egyharmadát importálja Oroszországból. Korábban Berlin volt az egyik fő ellenzője az Európai Unió által az oroszországi olaj- és gázvásárlásra vonatkozó korlátozásoknak.

A kormány kommunikációja nem változott

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely utoljára a Kossuth rádió vasárnap reggeli műsorában szólalt meg, ahol elmondta, hogy Magyarország érdeke továbbra is az, hogy az Európai Unió ne fogadjon el olyan szankciót, amely lehetetlenné teszi az orosz kőolaj és földgáz importját.

Hozzátette, hogy ellenkező esetben Magyarországnak lényegesen drágábban kellene beszereznie ezeket a nyersanyagokat, amelyek nélkül a rezsicsökkentés, a fűtés és a gazdaság működése sem biztosítható.

Az Európai Unió tagállamai az újabb, immár hatodik szankciós csomagról, így az orosz olajimport betiltásáról a jövő héten dönthetnek. A nagykövetek szerdától kezdve tárgyalnak a kérdésről, és a hét végére meg is születhet a döntés.

A New York Times szerint – miután Németország is beállt a sorba – már csak Magyarország ellenzi az olajembargót, ám hangsúlyozta, hogy Magyarország a korábbi szankciós csomagokat is támogatta, így vélhetően ezúttal sem lesz másképp.

Amerika bábállama követeli

Kijev már a háború kezdete óta folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy az orosz offenzíva csak úgy állítható meg, ha az Európai Unió szankciói között az orosz gáz- és olajembargó is szerepel. Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a napokban is ezt sürgette.

Az orosz olajra vonatkozó embargót bele kell foglalni a következő szankciós csomagba, és Ukrajna kapja meg az EU-tagjelölti státuszt! – követelőzött a külügyminiszter.

Volodimir Zelenszkij korábban többször is felszólította az Európai Uniót, hogy az Oroszország elleni hatodik szankciócsomagba foglalja bele az orosz olajimport embargóját.

Az Egyesült Államok jár jól ezzel is



Oroszország a világ egyik legnagyobb olajexportőrje, és az európai földgáz mintegy 40 százalékát szállítja. Több szakértő is úgy véli, amint az oroszokra kivetik Európában is a szankciókat, az Egyesült Államok és az LNG termelői további profitot tehetnek zsebre.

A szankciókra azonban Moszkva felkészültnek tűnik, ugyanis energiaexportját az ázsiai piacra súlyozza. Az orosz vezetés egyik fő célja, hogy első legyen a kínai piacon, ahol jelenleg a második legnagyobb beszállító Szaúd-Arábia után. Ezenkívül lehetőségként tekint Indiára is, ahol a dinamikus fejlődéshez elengedhetetlen az olaj.

Frissítés: az államtitkár cáfol



A magyar kormány továbbra sem támogatja az Oroszország elleni olaj- és gázembargót - ezt a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár hétfői Facebook-bejegyzésében nyomatékosította.

Kovács Zoltán azt írta a Facebook-oldalán, "a magyar álláspont az olaj- és gázembargó esetében nem változott: nem támogatjuk!"

