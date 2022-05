Anyaország, Videók :: 2022. május 2. 12:46 ::

Toroczkait traumatizálta, hogy kiderült, Jakab Péter mellett kell ülnie

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke úgy látja, több parlamenti pártról, köztük a Jobbikról is elmondható, hogy önállóan már nem tudnának elindulni a választáson.

Toroczkai László az M1-en hétfőn azt mondta: nem tartja igazságosnak, hogy az összefogás pártjai közös listát hoztak létre, így olyan szerveződések is bejutottak az Országgyűlésbe, amelyeknek nincs valós országos lefedettségük. Hozzátette: most pedig, amikor a parlamenti bizottsági pozíciókról vitatkoznak, úgy próbálnak ezek a pártok fellépni, mintha hasonlóak lennének a Mi Hazánkhoz, amely teljesen önállóan állított országos listát és jutott be az Országgyűlésbe.

A pártelnök cirkusznak nevezte a tárgyalást a bizottsági pozíciókról, hiszen - mint mondta - a balliberális képviselők ugyan megjelentek az egyeztetésen, de rövidesen kivonultak, így nem volt érdemi munka.

Jelezte, hogy a Mi Hazánk a nemzetbiztonsági és a vállalkozásfejlesztési bizottság vezetését szeretné, de örülnének annak, ha a tárgyalások a választópolgárok előtt történnének, és nem "füstös szobákban".

Kérdésre elmondta azt is, hogy a Jobbik viselkedése szerinte nemzetbiztonsági kockázat, hiszen a párt először Oroszországhoz, majd az Egyesült Államokhoz "dörgölődzött", és a pillanatnyi érdekei szerint alakítja az álláspontját.

Toroczkai László úgy fogalmazott: hosszú távon nem lát jövőt a Jobbik számára. "Olyan légüres térbe kormányozták ezt a valamikor szebb napokat látott pártot, ahonnan már nincsen visszaút" - vélekedett.

A politikus a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában közölte: méltatlannak tartja, hogy miközben a Momentum képviselői leteszik az esküt hétfőn az Országgyűlésben, mert "a pénzt azért fel akarják venni", mégis kivonulnak, amikor szavazni kell arról, kik lesznek a parlamentben a tisztségviselők.

(MTI)