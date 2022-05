Huth Gergely, a végnapjait élő Pesti TV programigazgatója közösségi oldalán jelentette be, hogy a Pestisracok.hu is megszűnik, aminek a főszerkesztője volt.

A Pestisracok.hu főszerkesztője, aki a Pesti TV programigazgatója is egyben, közösségi oldalán adott hírt arról, hogy a 26 újságírót foglalkoztató lap működését is felfüggeszthetik.

"Régi mondásom volt, hogy »a magyarok nem értenek a sörfőzéshez és a sajtkékszítéshez, a Fidesz pedig nem ért a médiához«. Azóta annyi történt, hogy mi magyarok egész jól megtanultunk sört és sajtot készíteni…" – írta kedden Huth Gergely a Facebookon. A bejegyzés alatt többen arról érdeklődtek, hogy mi lehet ennek a Pestisracok.hu megszűnésének az oka. A főszerkesztő a következőt válaszolta:

A Pesti TV tulajdonosai, azaz Vaszily Úr (Vasziliy Miklós – a szerk.) és Mészáros Úr (Mészáros Lőrinc – a szerk.) cégei az alacsony reklámbevétel miatt nem kívánják tovább finanszírozni a Pesti TV működését. Mint üzletembereknek, ehhez minden joguk megvan. Mivel integrált szerkesztőséget működtettünk, jelen formában a PestiSrácok.hu fenntartása is megoldandó problémává vált. Reméljük, kapunk megfelelő ajánlatot a folytatáshoz, a tárgyalások sikeréhez nézőink és olvasóink most is özönlő, jóleső kiállása sokat hozzá tehet.