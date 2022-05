Anyaország :: 2022. május 9. 19:24 ::

Megszűnik a Pesti TV, hol fognak ezentúl Győzike-interjúkat nézni a fideszesek?

Tovább folytatódik a hetek óta folyó költségracionalizálás a kormányközeli sajtóban, ennek részeként két hónap múlva megszűnik a Pesti TV – értesült a Media1.hu. A lap úgy tudja, már ki is mentek az első ezzel kapcsolatos hivatalos értesítő dokumentumok a Progress Média Hungary Kft.-től a műsorterjesztő vállalatokhoz.

A Media1 azt is megtudta, hogy a Pesti TV 2022. július 10-én 24:00-kor sötétül el örökre, azaz fejezi be működését. Telefonon utolérték Vaszily Miklóst, a Progress Média Hungary Kft. társtulajdonosát, hogy erősítse meg vagy cáfolja az információt, de ő nem kívánta kommentálni az értesülést. A Media1 azonban egyéb forrásai révén így 100 százalékos bizonyossággal tudja állítani, hogy a Pesti TV megszűnik az említett időpontban.

A Pesti TV – melyet sokan Rogán Antal, a kormányzati propagandáért felelős miniszter „szerelemprojektjeként” emlegetnek, és Mészáros Lőrinc felcsúti nagyvállalkozó, Orbán Viktor barátjának pénzén jött létre – 2020 őszén kezdte meg a sugárzást. A műsorokat Huth Gergely és a PestiSrácok nevű kormányközeli portál csapata készítette.

Szinte senki sem kíváncsi a nácizásra és a bohóckodásra, csak viszi a pénzt

A Pesti TV megszűnése közel sem derült égből villámcsapásként érkezik, ugyanis korábban Vaszily Miklós is csak startup projektként beszélt a tévécsatornáról egy interjúban. Ráadásul a Pesti TV nézettsége nagyon elmaradt a várttól, miközben a működtetése rendkívül költséges volt, és belső működési botrányok is kísérték, előfordult az is, hogy a munkatársak a fizetésüket is késve kapták meg a műsorokat alvállalkozóként gyártó Huth Gergelyék cégétől.

Tavaly a szerkesztőség először azt állította, hogy sérül a tévénél a sajtószabadság, de a tiltakozó közleményüket végül eltávolították.

Amikor tavaly ősszel az ügy kapcsán a Media1 megkérdezte Vaszily Miklóst, megmarad-e a Pesti Tv, azt nyilatkozta, egy év múlva, a Pesti TV 2. születésnapja előtt fogják felülvizsgálni a csatorna helyzetét. Ezt azonban a jelek szerint előrehozták, változott, és már a nyáron kikerül a televíziós csatorna a műsorterjesztő cégek kínálatából. Erről Kovács Gergely, a Progress Média Hungary Kft. ügyvezetője értesítette a kábelcégeket.

A mostani fejlemény érdekessége, hogy a Pesti TV épp akkor szűnik meg, amikor kormányközeli tulajdonba került a 4iG, és ezen keresztül a DIGI, mely azonnal bevette kínálatába a Pesti TV-t.

A Pesti TV eközben épp „köszöni a töretlen bizalmat”

A Pesti TV / PestiSrácok honlapján egyébként épp ma közölték, hogy állítólag népszerűek a műsoraik, és ezt a Századvég adataival igyekeztek bizonygatni. (A tévés szakmában azonban a Nielsen Közönségmérés adatait tekintik hitelesnek, mivel ők mérőműszeres módszerrel figyelik a csatornák nézettségét.)