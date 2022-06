Anyaország, Videók :: 2022. június 19. 11:16 ::

Viperaszerű fegyverrel esett neki egy motorosnak a forgalom közepén egy furgon sofőrje

Azt hittük, a Szegedi Tudományegyetemen tanuló japán diák megtámadása és az egyik szórakozóhely tövében történt brutális verés után már nem jöhet durvább a Napfény Városában, erre kaptunk egy olyan Szeged365 olvasói videót, hogy csak pislogtunk. Viperával vert össze egy motorost egy furgont vezető férfi az Izabella híd és a Rókusi körforgalom között félúton, amiért egy másik motoros belerúgott az autójába. A cikkünkben szereplő videó megtekintését csakis 18 éven felüli olvasóinknak ajánljuk - írja a szegedi portál.



A neve titokban tartását kérő olvasójuk által lőtt videón az látszik,

hogy az Izabella híd felől a Rókusi körforgalom felé haladó szürke furgon hirtelen jobbra, a Vásárhelyi Pál utca felé tartó kanyarodósáv felé sorol,

mögötte egy csapat motoros is várakozik, az egyikőjük szintén megpróbál jobbra menni, viszont (úgy tűnik) nem látja meg a tőle jobbra lévő autót,

ezen begurul és belerúg egyet,

a sofőr ezt követően megáll, kipattan az autóból,

majd egy viperával (!) elkezdi ütni-verni az egyik motorost, viszont nem is azt, aki rárúgott a furgonra, hanem az utána közlekedőt.

A felvételt végignézve kilenc ütést számoltunk meg, ezek egy része a motoros sisakján landolt, más részüket alkarral védte le a srác, egy-két csapás pedig csak a levegőben “csattan” el. Az ütlegelés után az elkövető visszaült az autójába, erre a megvert motoros és az egyik társa bukósisakkal kezdte ostromolni a busz oldalát. Bár a videón nem látszik rendesen, de a felvett pózból úgy tűnik, mintha a lehúzott ablakon keresztül be is vitt volna pár ütést a viperás fazonnak, aki kövér gázt adva távozott a helyszínről - írja a lap, amely emlékeztet arra, hogy Simon Tibort, a Fradi legendás hátvédjét is ilyen illegális fegyverrel verték agyon, és hogy a Btk. szerint három évet is érhet a vele való emberkedés.