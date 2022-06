Anyaország, Holokamu :: 2022. június 27. 17:50 ::

Kövér letiltotta a holokauszt-kárpótlások és a cigányügyi támogatások növelését ellenző indítványokat

Kövér László visszautasította a Mi Hazánk két tabudöntő költségvetési módosító javaslatát, így a megvitatása sem kerülhet napirendre. Ilyen letiltásra e ciklusban még nem került sor, a korábbi években is csak olyan színvonaltalan módosító javaslatokkal történt ilyen, mint pl. a Jakab Péternek az Orbán-szoborra vonatkozó indítványa - írja közleményében Novák Előd országgyűlési képviselő, a Mi Hazánk alelnöke, alább a folytatás.

Miközben Kövér Lászlót nem zavarja, hogy a DK a háborús veszélyhelyzetben a honvédelmi alaptól 20 milliárd forintot javasolt elvonni, valamint a külhoni magyarságtól 10 millárdot, addig a 16 költségvetési módosító javaslatom közül visszautasította a holokauszt-kárpótlások és a cigányügyi támogatások növelését ellenző indítványokat.

Hihetetlen, de az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő holokauszt-kártérítés még mindig költségvetési tétel, sőt emelése került a törvényjavaslatba, miután három éve a Mazsihisz elindította a holokauszttúlélők második generációjának támogatási programját is. Az emelést eltörlő indítványom indokolása:

Elég volt a végnélküli holokauszt-kárpótlásokból! Mivel a holokauszt számainak vizsgálatát abszurd módon a Btk. tiltja, ezért nem korrekt a költségvetési törvény részévé tenni.

A Mi Hazánk alapító nyilatkozatának mellékletét képező vitaindító iratának egyik pontját is benyújtva a bűnszervezetnek is tekinthető, botrányoktól hangos Országos Roma Önkormányzat támogatásának megvonását kezdeményeztem, bár mértéktartó módon a cigánybűnözés szót is kerülve, de a házelnök így sem tűrte az eképpen indokolt javaslatunkat:

Minden cigányügyi program finanszírozását le kell állítani. Az elmúlt évtizedekben százmilliárd forintos nagyságrendben költött a magyar állam különböző programokban a cigányság felzárkóztatására, de mindhiába. Magyarország demográfiai válságának következményei még súlyosabbak, ha a megszületett gyermekek egyre nagyobb számban olyan társadalmi csoportban nőnek fel, ahol évtizedek óta újratermelődik a munkanélküliség, a bűnözés, a szociális juttatásokra való berendezkedés. Ezen pedig semmilyen program nem tudott érdemben változtatni, hiába a rengeteg pénz. Ezzel szemben sorra kerültek elő a cigányság vezetőit érintő korrupciós ügyek, amelyek szintén következmények nélkül maradtak. Azt is ki kell mondani, hogy a cigányügyi programokra költött hatalmas összegek jelentékeny része a célcsoporthoz sem jut el. A Mi Hazánk Mozgalom szerint radikális változtatásra van szükség a fennálló tabuk ledöntésére. Nem mi vagyunk rasszisták, hanem azok, akik ezeket a milliárdokat bőrszín alapján osztogatták.

Az Országgyűlés vitájában 3 csapásról, 3 üdvözlendő költségvetési törvényjavaslati tartalomról, 3 aggodalomról és a Mi Hazánk 3 kitörési javaslatáról beszélt Novák Előd, majd a költségvetésért felelős államtitkár válaszolt: