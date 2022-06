Anyaország :: 2022. június 27. 12:10 ::

Módosították a törvényt: Novák Előd többé nem látogathatja meg Budaházyt

Nem látogathatom meg többé a börtönben Budaházy Györgyöt úgy, mint a képviselői mandátumomról való 2016-os lemondásom előtt még megtehettem, mert a Fidesz törvényt módosított az efféle képviselői jogok korlátozására - írja Fb-bejegyzésében Novák Előd, alább a folytatás.

Emlékszem, Gyurinak milyen jól esett korábban a látogatásom, de a legutóbbi letartóztatása után márciusban Dúró Dóra már hiába kérte a börtönparancsnokot, hogy engedélyezze a belépését hozzá, illetve egy hatgyermekes vádlott-társa is hiába szerette volna akkor képviselőnk látogatását. Júniusban én is személyes tájékozódási lehetőséget kértem Budaházy György fogvatartási körülményeivel kapcsolatban, mivel az Ogytv. szerint „Az állami szervek kötelesek a képviselőket megbízatásuk ellátásában támogatni, és részükre a munkájukhoz szükséges felvilágosítást megadni. A képviselő valamennyi közigazgatási szerv, közintézet és közintézmény vezetőjétől előzetesen egyeztetett módon tájékoztatást kérhet. E jogosultság az érintett szerv működésére vonatkozó előírásokra figyelemmel, valamint rendeltetésszerű működésének aránytalan sérelme nélkül gyakorolható." Bár még ez a hatályos megfogalmazás is adna lehetőséget a börtönparancsnoknak a beléptetésre, valahol az a döntés született, hogy nem látogathatom meg.

Természetesen az Országgyűlés illetékes Igazságügyi Bizottságához fordultam, de nem sok jóra számítok azok után, hogy épp ez a jogalkotó szerv működött közre a képviselői jogok ilyen korlátozását okozó törvénymódosításban, illetve az sem mellékes, hogy a Polt Péter vezette ügyészség Budaházyék ügyében nemrég súlyosbításért fellebbezett. Eközben az egyéni kegyelmi kérvényeket Áder János nem támogatta (nem is sürgette, nem is nyilatkozott az ügyükben), a mostani államfő és az igazságügyi miniszter álláspontját pedig az államtitkára „válaszából” kell kihámozzuk, aki még csak annyit se mondott, hogy a bíróság szégyene, hogy 13 éve húzódik az ügy, pusztán az ítéletet ismételgette a kegyelmek szorgalmazására válaszul: