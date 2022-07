Anyaország :: 2022. július 11. 16:17 ::

Milyen engedményekre hajlandók az uniós pénzekért? - kérdezte Toroczkai a kormánytól

Toroczkai László (Mi Hazánk) értékelése szerint Magyarország krízis felé halad, és ennek két oka van, a globális folyamatok és a kormány elhibázott gazdaságpolitikája. Míg a kormány kizárólag a globális okokról, addig az ellenezék csak a kormány hibájáról beszél, és csak a Mi Hazánk szól a teljes igazságról.



Ahogy a kormány képviselői is mondják, a brüsszeli bürokraták folyamatosan zsarolják Magyarországot, hogy ha nem csatlakozik a genderpolitikához vagy más életellenes ideológiákhoz, akkor nem kapja meg a neki járó uniós pénzeket. De arról nem beszél a kormány, hogy Magyarországon kiemelkedő a korrupció mértéke.

A kormány az eddig érkezett uniós pénzeket nem a magyar nemzetgazdaság építésére fordította, hanem gyakorlatilag elherdálta, és fölösleges beruházásokra fordította.

Azt kérdezte, hogy milyen engedményekre hajlandó a nagy bajban lévő kormány, hogy mégis megkapja az uniós pénzeket, valamint, hogy ezen engedmények része-e a honvédség parancsnokának, Ruszin-Szendi Romulusznak az ukrajnai látogatása.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára szerint nem lehetett elhibázott a kormány gazdaságpolitikája, ha a koronavírus-járvány idején is csak átmeneti időre növekedett a munkanélküliség mértéke, és a gazdasági növekedés az unión belül kiemelkedő, 7,1 százalékos volt. Ha elhibázott lenne a kormány gazdaságpolitikája, hogyan tudna így teljesíteni a magyar gazdaság? - kérdezte, hozzátéve, hogy a hitelminősítő intézetek felminősítették a járvány idején Magyarországot, a járvány idején sem csökkent az emberek jövedelme és a nyugdíjak vásárlóértéke, továbbá Magyarország adóságállománya is csak átmenetileg nőtt.

A háború következményeit az egész világ viseli, benne Magyarország is. Ennek legfőbb jellemzője az a energiaárak növekedése, ami az inflációt is okozza. A kormány célja a munkahelyek és a családok védelme mellett az is, hogy megvédjék az embereket a rezsiárak emelkedésének költségeitől - mondta az államtitkár.

(MTI)