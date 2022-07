Anyaország :: 2022. július 12. 12:08 ::

Újabb momentum a döglődő libsiknek: lezáratták a Margit hidat a katamódosítás ellen tüntetőkkel

Tüntetést szerveztek kedden délelőtt a Kossuth Lajos térre „Ne szavazd meg!” jeligével a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló törvénymódosítás – amelyet hétfőn nyújtott be a kormány a parlamentnek – ellen. A Facebookon szerveződő eseményre több ezren jelezték részvételüket, a helyszínre néhány százan érkeztek a demonstráció kezdetére. Ellenzéki politikusok is részt vettek az eseményen, írja az Index.

Néhányan transzparensekkel, mások ülősztrájkkal fejezték ki nemtetszésüket, és voltak, akik a „Ne szavazd meg!” szlogent skandálták. A törvénymódosítás miatt több érintett szektor – kreatív ipari szakemberek, fodrászok, filmesek – képviselői is megjelentek a Parlamentnél, az ételfutárok például egy csoportban állva tiltakoztak.

Ellenzéki politikusok is megjelentek a Kossuth Lajos téren, többek között Kunhalmi Ágnes, Mellár Tamás, Csárdi Antal, Keresztes László Lóránt, Gelencsér Ferenc is beszélgetett a téren egybegyűltekkel.

A Kossuth téri tüntetés hivatalosan délelőtt 10 órakor kezdődött. A tüntetők délelőtt 11 óra körül Gelencsér Ferenc, a Momentum Mozgalom elnökének javaslatára skandálni kezdték, hogy le kell zárni a Margit hidat, a párt politikusai a tömeg élén blokkolták a híd forgalmát, amin az autós forgalom, mind a tömegközlekedés leállt.

A rendőrség közleményében be nem jelentett gyűlésnek nevezte az eseményt. Hozzátették: a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a budai és a pesti oldal irányából is eltereli a forgalmat. A hvg arról számolt be, hogy a budai hídfőnél a rendőrök elkezdték megbírságolni a robogósokat a forgalom akadályozása miatt.

A rendőrség néhány perccel később újabb közleményt adott ki, amelyben azt írják: felszólították a résztvevőket, hogy menjenek fel a járdára. „A rendőrök hangosbemondókon tájékoztatták a gyűlés résztvevőit, hogy szabálysértést valósítanak meg azzal, hogy a Margit híd úttestjén és a villamossíneken tartózkodnak, és felszólítják őket, hogy menjenek fel a járdára, mert magatartásukkal másokat akadályoznak szabad mozgásukban” – olvasható a közleményben. Később egy újabb közleményben azt írják: előállítanak egy férfit, aki leköpött egy rendőrautót.

Közben a tömeg azt ordítja, hogy „Aki dudál, velünk van!”. A Jászai Mari téren a tömeg a hídra való feljutást is akadályozza, de a rendőrök már átengedik a korábban a hídon rekedt autósokat.

A híd közepén, a Margit sziget magasságában csoportosuló tömeg „Vonjátok vissza, vonjátok vissza!” skandálásba kezdtek, többen leültek.