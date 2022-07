Anyaország :: 2022. július 12. 13:48 ::

Karácsony ezúttal megérti a tüntetők dühét, elvégre nem politikai foglyokért zártak le hidat

Mint ismeretes, július 4-én Budaházy György szabadon engedését követelő tüntetők zárták le az Erzsébet hidat. Az eseményeket követően Karácsony Gergely azonnal intézkedett, azt írta Fb-oldalán: egyeztetett Budapest rendőrfőkapitányával, és kérte, hogy segítsenek a zavar elhárításában.



Most pedig lezárták a Margit hidat a katatörvény ellen tüntetők. Karácsony ezúttal is a közösségi oldalán reagált az eseményekre, igaz, szembetűnően más hangnemben, mint a Budaházy Györgyért tartott tüntetés kapcsán, írja a Mandiner. Most úgy fogalmazott: